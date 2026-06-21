白頭髮千萬別拔！醫警告「恐無法再生」　破解長3根迷思

▲皮膚科醫師提醒，白頭髮千萬別拔！（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

許多人照鏡子時，只要發現頭頂冒出刺眼的白頭髮，總會忍不住拔掉，但腦海中往往會浮現「拔一根會長三根」的都市傳說，因而陷入天人交戰。究竟拔白髮會不會越長越多？皮膚科醫師吳仁欽直接給出答案：「不會！」他不僅破解這項流傳已久的迷思，更警告反覆拔毛帶來的真正風險，恐讓人面臨毛髮再也長不出來的窘境。因此他強調「白頭髮不要拔！」

吳仁欽醫師在粉專發文解釋，人體的每個毛孔只有一個毛囊，因此「拔掉一根，頂多重新長出一根，不會突然召喚鄰居。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為何總會產生白髮「越拔越多」的錯覺？吳仁欽指出，白髮的本質其實是「毛囊黑色素細胞（melanocyte）的耗竭」，這是一個系統性且漸進性的過程，與是否有動手拔除毫無關聯。事實上，當你拔掉第一根白髮時，周圍的其他毛髮早就在去色素化的路上了，只是還沒冒出來。

隨後當這些新生白髮陸續探出頭，大腦就會自動產生連結，腦補認為「都是拔的錯」。吳仁欽一針見血地表示，這其實是一種「確認偏誤」，並非真正的因果關係。

雖然拔白頭髮不會讓你長出更多白髮，但背後隱藏的危機卻不容忽視。吳仁欽提醒，反覆拔同一個毛囊的頭髮，可能會造成「毛囊周圍纖維化」，進而導致毛髮變細，甚至完全無法再生。與其擔心長出三根白髮，民眾更應該警惕的是：「拔久了，連那一根都不保。」