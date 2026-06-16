以為小感冒！18歲妹高燒罹「雷米爾氏症」險死　醫列4大警訊

▲雷米爾氏症多由口咽或頭頸部厭氧菌感染引起，細菌會隨血流擴散至肺部、肝臟甚至腦部。（圖／豐原醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

中部一名18歲陳姓女學生起初只有咳嗽、流鼻水，以為只是普通感冒，沒想到短短半個月內病情急轉直下，不但高燒不退，還伴隨劇烈咳嗽、腹瀉，甚至出現反應遲鈍與頸部劇痛。家屬見狀緊急將她送醫，才發現這根本不是一般感冒，而是發生率僅百萬分之一、具高度致命性的罕病「雷米爾氏症」，甚至已併發敗血症與腦部膿瘍，差點丟了性命。

收治個案的衛福部豐原醫院胸腔內科醫師陳君禮指出，陳女到院時已經出現肺炎、低血壓與心跳過快等敗血症徵象。陳醫師從看似單純的呼吸道感染中察覺事態不單純，在安排影像檢查後，赫然發現她有咽後膿瘍及敗血性肺栓塞。

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隨後，感染科主任許哲翰從血液培養中檢出「壞死梭狀桿菌」，綜合臨床表徵，確認陳女罹患的就是常被醫界稱為「被遺忘的疾病」的雷米爾氏症，醫療團隊火速調整抗生素策略以控制感染。然而，在治療期間，陳女病情一度惡化並引發癲癇。腦部影像顯示，感染已經突破防線侵入中樞神經系統，形成致命的「硬腦膜下膿瘍」。

▲豐原醫院胸腔內科醫師陳君禮。

神經外科醫師張正一評估後，緊急為陳女進行腦膿瘍清創手術。術後除了持續施打抗生素，醫療團隊也布下天羅地網，24小時密切監測她的顱內壓、意識狀態、肢體活動度與生命徵象，嚴防頭痛或癲癇再次發作。在經歷近1個月的搶救、並完成第二階段顱骨重建手術後，陳女終於從鬼門關前被拉回，順利康復出院。

針對這個相對陌生的罕見疾病，許哲翰醫師說明，雷米爾氏症多見於年輕族群，主要是由口咽或頭頸部的厭氧菌感染引起。最可怕的是，細菌會侵犯內頸靜脈形成敗血性血栓，接著順著血流擴散至肺部、肝臟甚至腦部，引發多重器官感染。他形容，這是一種「從喉嚨感染一路擴散到全身」的嚴重細菌感染，病程進展極快且致命。

許哲翰醫師也提醒，多數感冒確實屬於輕症，但若民眾發現症狀持續惡化，或出現以下4大異常警訊：高燒不退、頸部劇痛、呼吸困難、意識改變，切勿再當成一般感冒輕忽。從小感冒演變成致命感染往往只在轉瞬之間，及早警覺並就醫，才是守住生命的唯一關鍵。