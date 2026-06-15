50歲男家中倒下「心跳停2小時」　住院34天康復出院

▲醫師提醒，日常若出現胸悶、喘、冒冷汗等症狀不可輕忽。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名50歲男子5月初因胸悶與嚴重呼吸困難在家中倒下，送醫後歷經心導管治療、葉克膜（ECMO），在醫院住了34天，最終順利康復出院。收治該病例的新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣指出，根據救護車送醫記錄到醫療處置完成，算下來該個案「心跳停止超過2小時」，能順利康復且恢復日常生活能力，算是相當幸運。

鍾伯欣受訪時指出，該名男子本身有高血壓病史，不僅長期未規律治療與追蹤，過去更曾因心臟不適到他院檢查，當時醫師就建議要進行心導管，但患者又跑到另一家醫院尋求第二意見，在反覆就醫期間，根本還來不及決定安排治療，就發生急性狀況。

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鍾伯欣說明，事發當天，男子出現胸悶與呼吸困難時仍有意識，馬上請旁人協助報案叫救護車後，就昏厥倒地，短短幾秒內即失去生命徵象，幸運的是，現場剛好有具備CPR訓練的專業人員，立即進行心肺復甦術（CPR）急救，爭取黃金搶救時間。

救護車大約在當晚8時47分抵達現場，同時在8時42分通報後就已開始實施CPR，9時18分送達新光醫院，經過緊急評估和處置後，在11時插上葉克膜。鍾伯欣說，從患者倒下到完成葉克膜期間，其實是處於長時間心跳停止狀態，算下來超過2小時。

他提到，患者在住院後曾出現反覆心律不整，醫療團隊隨即安排緊急心導管檢查，發現一條血管急性阻塞，另一條血管慢性完全阻塞，先處理急性病灶以恢復血流，後續再進行其他血管處置，並持續以葉克膜維持循環功能，患者約在加護病房治療三週後順利移除葉克膜，第四週轉入普通病房，第六週出院返家。

鍾伯欣說，該患者住院期間總計約34天，在加護病房治療近3週，使用葉克膜約2週，日前首次回診時，患者自述已可恢復日常活動與輕度運動，生活起居多數可自理，算是相當幸運。

但他提醒，心跳停止超過1小時以上即可能造成不可逆的心臟與器官損傷，即使成功救回，仍可能伴隨心臟功能下降或心衰竭風險，部分患者後續血壓偏低，仍需一段時間復健與追蹤。

鍾伯欣提醒，包括高血壓、糖尿病、高血脂患者、家族有早發性心因性猝死（男性小於40歲、女性小於50歲）都是心臟疾病高風險族群，尤其家族有不明原因猝死或心臟病史，建議30歲以上就應開始接受檢查。

另也有部分屬於代謝性問題，如家族性高膽固醇血症，也可能提早誘發心血管疾病，日常若出現胸悶、喘、冒冷汗等症狀不可輕忽，應及早就醫，避免錯過黃金治療時間。