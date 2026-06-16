鼻塞一吸秒通？醫實測「泰國薄荷棒」　一照內視鏡驚喊：假的啦

▲醫師實測「泰國通鼻神器」效用，發現使用前後鼻腔黏膜「看起來都一樣」。（圖／陳亮宇醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

赴泰國旅遊，許多台灣民眾必買的伴手禮清單中，絕對少不了被譽為提神、通鼻神器的「泰國薄荷棒」。在大眾的普遍認知裡，只要鼻子一塞，拿出來用力吸兩口就能瞬間暢通，甚至成為不少上班族桌上的標配。然而，耳鼻喉科醫師陳亮宇親自拍片實測，透過鼻內視鏡揭開殘酷真相，直呼能通鼻塞的說法「是假的啦！」

耳鼻喉科診所院長陳亮宇近日在粉專發布一段實測影片，打破民眾長久以來的迷思。為了驗證薄荷棒是否真有神效，他找來診所護理師進行測試。在還沒使用薄荷棒前，先透過鼻內視鏡觀察基礎狀態，畫面顯示護理師雖沒有嚴重鼻塞，但有輕微的鼻中膈彎曲情形。

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接著，護理師與陳亮宇雙雙親自試用這款超人氣的泰國鼻通。沒想到，當內視鏡再次探入護理師吸過薄荷棒的左邊鼻孔時，畫面卻讓人跌破眼鏡。陳亮宇看著螢幕直言，吸完之後的鼻腔黏膜「看起來完全都一樣啊！」呼吸通道根本沒有擴大。這也證實了，薄荷棒帶來的沁涼感，僅是讓神經產生「呼吸順暢」的感官錯覺，實際上完全無法改變鼻腔塞住的物理結構。

▲陳亮宇醫師實測「泰國薄荷棒」破解迷思。

為了讓民眾更清楚了解什麼叫「真正的暢通」，陳亮宇在實測中特別加入對照組。他替護理師噴上醫療用的「血管收縮劑」，隨後再次以內視鏡檢查。這次畫面可見鼻腔黏膜明顯收縮下去，原本狹窄的呼吸道瞬間大幅擴張，這才是醫學上真正的通暢。

藉由這次實測比對，陳亮宇呼籲，面對惱人的鼻塞困擾，光靠猛吸薄荷棒是無法解決問題的。鼻塞的成因相當複雜，與其依賴短暫的涼感錯覺，最正確的做法，仍是尋求專業醫師診治，找出確切原因，才能對症下藥，重新大口呼吸。

耳鼻喉科醫師張嘉峻曾在粉專發文說明「為何薄荷會讓人覺得有效？」他解釋，鼻塞的主因通常是鼻黏膜發炎腫脹，導致呼吸道空間變窄。然而，醫學研究已經證實，薄荷成分（Menthol）並沒有辦法讓鼻黏膜收縮，「它無法把塞住的空間打開」。

既然沒有消腫，為何能讓呼吸變順暢？張嘉峻揭開這場「騙局」的真相，原來是因為薄荷直接刺激鼻腔內的「冷覺受器」。當受器被啟動，就會騙過大腦，讓大腦接收到「有大量冷空氣流動」的訊號，誤以為氣流量增加，進而產生「鼻子通了」的錯覺。

張嘉峻進一步說明，並非完全不能使用薄荷，其帶來的清涼感確實能舒緩不適的情緒，但它只能讓人「感覺」好過一點，無法解決物理上的阻塞，過度使用甚至可能導致鼻腔乾燥。

若想要「真正改善」鼻塞，張嘉峻建議，民眾可嘗試以下2種方式：

1. 適度熱敷：和薄荷的冷感相反，溫熱反而能促進血液循環，幫助鼻黏膜消腫。

2. 洗鼻清潔：若是濃稠鼻涕或過敏原造成的阻塞，使用洗鼻器沖洗鼻腔，以物理性方式移除髒汙會更有效。