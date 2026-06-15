夏天是鼻出血高峰　醫示警「室內外溫差」恐釀反覆流血

▲醫師提醒，夏天室內外溫差大，恐增加流鼻血機率。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

春夏交際及秋冬季節轉換之際，是臨床上最常見鼻出血發生的時段之一。醫師指出，台灣夏季氣候炎熱，民眾長時間待在冷氣房內，室內外溫差可達5至10度，造成血管快速收縮與舒張，從鼻腔黏膜的小血管到全身心血管系統都可能受到影響，加上冷氣環境相對乾燥，鼻黏膜水分流失，使組織變得脆弱，進而增加流鼻血機率。

中醫師賴睿昕說明，當進入冷氣房時，外界乾熱空氣與室內低溫乾燥環境交替，容易刺激鼻黏膜充血與乾燥，若再遇到氣溫驟降，更可能進一步誘發鼻腔微血管破裂，導致流鼻血情形發生。

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此外，環境濕度不足也是重要因素之一。賴睿昕指出，長時間待在冷氣房、季節交替或空氣品質較差時，鼻腔黏膜容易乾裂，出現鼻子乾癢、出血等症狀，建議可適度增加室內濕度、補充水分，以維持黏膜健康。

在營養補充方面，賴睿昕建議，可從飲食中攝取有助黏膜修復與造血功能的營養素，包括維生素C、維生素K及鐵質，維生素C有助膠原蛋白形成與維持血管彈性，維生素K與凝血功能相關，鐵質則有助維持正常造血功能，對於反覆鼻出血者尤其重要。

若本身容易流鼻血，需留意藥物與飲食影響，例如部分民眾長期使用阿斯匹靈（Aspirin）等藥物，可能影響血液凝固功能，增加出血風險，但若無醫師指示，不建議自行停藥，應與醫師討論是否需要調整治療。

而在飲食部分，夏季可多攝取當季蔬菜，如大白菜、大黃瓜、絲瓜、苦瓜等，有助生津止渴；但高糖分水果如芒果、西瓜、葡萄等應適量攝取，並建議白天食用較佳，避免夜間過量食用較為寒涼的水果，以免影響身體調節機能。

同時也應避免攝取過於燥熱或刺激性食物，包括麻油雞、薑母鴨、油炸物、燒烤、辣椒及高糖高鹽加工食品等，天氣炎熱時若過度進補，反而可能加重身體負擔，使鼻黏膜更容易受到刺激。