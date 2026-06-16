降飯後血糖40%！醫推「減脂好澱粉」別挑掉：能喚醒天然瘦瘦針

▲鷹嘴豆雖是澱粉，但其升糖指數很低，具有穩定血糖、為腸道養好菌的效果。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

為了控糖、減肥，許多人一看到餐盤裡出現「鷹嘴豆（又稱雪蓮子）」，就會把它當作澱粉地雷秒挑掉。不過，減重醫師蕭捷健破除大眾迷思，指出鷹嘴豆不僅升糖指數超級低，還能幫助穩定血糖，甚至能喚醒身體分泌「天然瘦瘦針」，對增肌減脂大有益處，呼籲大家下次看到它千萬別再急著撥開。

蕭捷健醫師在粉專發文衛教，民眾過去常被灌輸「想控糖和瘦身就要遠離澱粉」的觀念，導致外觀神似米飯的鷹嘴豆，成為減重族群眼中的拒絕往來戶。但他解釋，一般白飯的升糖指數（GI）高達73，白吐司甚至更高，而鷹嘴豆的GI值僅有28，屬於非常優秀的低升糖食物。

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為什麼鷹嘴豆不會讓血糖飆升？蕭捷健生動地比喻，因為它的澱粉被一層厚厚的細胞壁牢牢包覆著，「像用保鮮膜把糖一顆顆封起來」，使得小腸的消化速度變得非常慢，糖分只能如涓滴般慢慢流入血液中，自然不會造成血糖劇烈波動。

除了消化慢，鷹嘴豆更是穩糖的秘密武器。蕭捷健引述研究數據指出，若讓受試者將鷹嘴豆當作餐前點心，其飯後血糖比起吃等量白吐司的組別，整整低了29～36%。

另一項隨機交叉試驗的結果更驚人，只要把白吐司裡30%的麵粉替換成「鷹嘴豆粉」，飯後血糖高峰就能比一般白吐司降低超過40%。更重要的是，此舉還會促使GLP-1與PYY這2種「自體腸泌素」分泌得更多、更持久，帶來極強的飽足感，讓人不會一直嘴饞想吃東西。

不僅如此，鷹嘴豆對腸道保養也大有助益。蕭捷健補充，鷹嘴豆中那些無法被消化的抗性澱粉與纖維，會一路滑到大腸，正好成為腸道好菌「擬桿菌」最愛的飼料。研究發現，多攝取鷹嘴豆纖維能讓大腸內的擬桿菌增加，進而發酵出抗發炎的「丁酸（butyrate）」。

「下次看到燉豬肉裡的鷹嘴豆，別再撥掉它了！」蕭捷健再次呼籲，吃進這些豆子不但不會讓你變重，反而還是增肌減脂過程中的神隊友。