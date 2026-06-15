嬰連日高燒！醫拉小手見「指甲1條線」揪不完全川崎症：極易忽略

▲男嬰的指甲前緣出現一條淡淡的「橘褐色橫線」，成為揪出棘手病因的關鍵。（圖／郭和昌醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

孩子持續高燒不退，作為父母急得像熱鍋上的螞蟻。高雄長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師、川崎症中心主任郭和昌近日分享一起收治個案，一名6個月大的男嬰小光連續發燒多日，輾轉就醫卻遲遲找不出原因。直到門診檢查時，醫師敏銳地在男嬰的指甲前緣發現「一條淡淡的橘褐色橫線」，這微弱的警示燈成了揪出「不完全川崎症」的救命關鍵。

高燒多日找不出病因 母診間淚崩

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郭和昌醫師回憶，小光就診時安靜地躺在媽媽懷裡，原本胖嘟嘟的臉蛋因高燒顯得憔悴。心急如焚的媽媽在診間忍不住落淚。面對家長的無助，郭和昌深知，6個月大的嬰兒是最容易被不完全川崎症偽裝的族群。有時候疾病就像躲貓貓，會把重要線索藏在最不起眼的地方，因此他輕聲安慰家長，決定一起尋找原因，不放棄任何細節。

指甲上1條淡淡橫線 成為破案關鍵

就在檢查過程中，小光伸出小小的手掌，輕輕抓住醫師的手指。郭和昌將孩子的小手轉向燈光仔細檢查，目光瞬間停留在指甲前緣，那裡有一條「淡淡的橘褐色橫線」，橫跨了整個指甲面。這條線淡得若不特別留意，很容易被忽略。

郭和昌向家長解釋：「這個發現雖然不是診斷標準，但在一些不完全川崎症的孩子身上，我們曾經看過類似的變化，尤其是像小光這樣年紀很小的嬰兒，更值得提高警覺。」

▲郭和昌醫師當時坦言，曾在一些不完全川崎症的孩子身上，看過類似變化。

心臟超音波確診 免疫球蛋白及時救命

當天下午小光隨即住院，隔天的心臟超音波檢查結果出爐，顯示其冠狀動脈出現輕微擴張，答案終於揭曉，確診為「不完全川崎症」。雖然結果讓人擔心，但也讓所有人鬆了一口氣，因為終於找到真正的原因，且還來得及治療。醫療團隊立刻為小光滴注免疫球蛋白。幾個小時後，小光的體溫逐漸下降並趨於穩定。

讀懂孩子身體的故事 不放過任何求救訊號

一週後回診，小光的發燒症狀已完全消失，冠狀動脈逐漸恢復，指甲旁也開始出現輕微的脫皮現象，而那條橘褐色線條則慢慢淡去。面對家屬深深的鞠躬致謝，郭和昌謙虛地說：「其實不是我發現了那條線，是小光自己努力留下訊息，告訴大家他生病了；而醫師的工作，只是不放過孩子發出的每一個求救訊號。」

郭和昌接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，台灣川崎症的發生率高居全球第3名，好發於5歲以下兒童。而不完全川崎症在臨床上的症狀為未達5項主要症狀中的4項，個案數約佔整體川崎症的15～20%。包括嘴唇紅腫、乾裂甚至流血，或出現草莓舌；雙眼發紅，非化膿性且無疼痛；觸摸頸部淋巴結出現腫大；手腳末端浮腫「像穿上紅色襪子或手套」，或退燒後手指、腳趾末端脫皮；以及多型性皮疹。此外，卡介苗（BCG）接種處若出現紅腫或潰瘍，也是川崎症的重要特徵之一。

郭和昌感性地表示，在兒科的世界裡，孩子可能都還不會說話，拯救一個孩子的關鍵往往不是驚天動地的檢查結果，而是母親不放棄的堅持，以及醫師不願忽略的細節，努力讀懂他們用身體寫下的故事。