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歐洲嬰兒奶粉疑爆「肉毒桿菌」中毒　食藥署：查無輸台紀錄

歐洲嬰兒奶粉品牌「Nara Organics Whole Milk」配方奶粉近期爆出嬰幼兒疑似感染肉毒桿菌中毒事件。（圖／翻攝官網）

▲歐洲嬰兒奶粉品牌「Nara Organics Whole Milk」近期爆出嬰幼兒疑似感染肉毒桿菌中毒事件。（圖／翻攝官網）

記者趙于婷／台北報導

歐洲嬰兒奶粉品牌「Nara Organics Whole Milk」近期爆出嬰幼兒疑似感染肉毒桿菌中毒事件，廠商已緊急啟動全面回收作業。食藥署表示，經查嬰兒與較大嬰兒配方食品查驗登記許可證資料，案內產品未於我國有查驗登記相關紀錄。

根據美國多州通報，今年4月至5月間，分別在加州、賓州及華盛頓州，共有3名年齡介於2個月至5個月大的嬰兒，在食用該品牌產品後出現疑似肉毒桿菌中毒症狀。

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而美國FDA與美國CDC日前發布緊急警報，呼籲美國民眾立即停止使用 Nara Organics Whole Milk嬰兒配方奶粉，因為該產品可能導致嬰兒肉毒桿菌中毒。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷指出，經查食藥署邊境查驗自動化管理資訊系統（IFI），以關鍵字「Nara」搜尋中/英文品名、商標（牌名）、製造廠，近3年無符合案內產品輸入報驗紀錄。另查嬰兒與較大嬰兒配方食品查驗登記許可證資料，案內產品「Nara Organics Whole Milk Infant Formula」未於我國有查驗登記相關紀錄。

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關鍵字： 嬰兒奶粉 Nara Organics

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