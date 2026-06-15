19歲女賭氣喝半瓶蓋巴拉刈！笑著進急診　醫嘆沒解藥：不到1天亡

▲女孩掛急診時還在笑，怎料不到24小時就喪命。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

端午節要到了，重症科醫師黃軒回憶起一樁心碎往事，一名19歲女孩與男友吵架，賭氣喝下幾c.c.的農藥，掛急診時甚至還能滑手機說笑。然而，她喝下的竟是無藥可解的劇毒「巴拉刈」，短短24小時內就因多器官毀壞痛苦離世。這起事件也點出大眾常抱持「洗胃就沒事」的僥倖心理，卻忽略毒物的殘酷反撲，而她的生命就結束在那年的端午節。

黃軒醫師在粉專發文回憶這段讓他難以忘懷的急診夜班經歷。那年端午節前夕，急診護理師推進來一名女孩，她臉色紅潤，一邊滑手機回男友訊息還一邊笑出聲。當黃軒詢問她喝了什麼，女孩語氣一派輕鬆地說：「跟男朋友吵架，一時生氣，喝了半個瓶蓋，幾c.c.的農藥。」甚至聳聳肩表示，聽人家說喝一點不一定會死。

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聽到這番話，黃軒心裡瞬間一沉，因為女孩喝下的是目前已遭全球66個國家（含台灣）全面禁止販售、依然沒有真正有效解毒藥物的劇毒「巴拉刈」。醫師解釋，巴拉刈中毒最殘忍的地方在於，它不像電影演的會立刻倒下或口吐白沫。許多患者剛送醫時，都能像這名女孩一樣說話、走路、滑手機。

最可怕的是，致命的傷害往往在幾個小時後才悄悄浮現。黃軒示警，毒性會慢慢破壞肺臟，導致呼吸越來越困難，接著腎臟、肝臟等器官一個個失去功能，「等到病人覺得不舒服時，很多時候已經來不及了。」

儘管醫療團隊緊急為女孩洗胃，盡力減少毒物吸收，但仍沒有任何人能保證她能活下來。黃軒回憶，凌晨2點，女孩的母親衝進急診室，聽到醫師宣告情況危急後瞬間眼淚潰堤。直到這一刻，原本還笑著的女孩看見母親崩潰，才終於感到害怕，發抖著哭問：「媽，我真的會死嗎？不是只是一個四分之一的小瓶蓋嗎？」隨後，伴隨著失控的哭聲，女孩開始出現上氣不接下氣的呼吸困難，意味著肺臟已經開始被摧毀。

這起悲劇反映出許多人在情緒失控當下，常以為只要洗個胃、睡一覺就能重新開始，藉此證明自己的委屈或讓對方後悔。但黃軒警告：「毒物沒有情緒」，它不會因為一句「我後悔了」或「我還年輕」，就停止侵蝕器官、放過生命。最後不到24小時，死神無情地帶走這名剛考上大學的年輕生命。

從清醒說笑到呼吸困難、昏迷離世，年輕的生命就在那年端午節的24小時內畫下句點。黃軒藉此沉痛呼籲，很多自傷的年輕人並非真的想結束生命，只是想在情緒失控的那幾分鐘，讓別人知道自己的痛苦，以為「不會怎樣」。但有些決定只需幾分鐘，代價卻是一輩子。

黃軒提醒，面對人生挫折時，務必給自己10分鐘緩衝，打一通電話或尋找願意傾聽的人，善用24小時免費諮詢專線，別讓一時衝動造成家屬心中永遠的痛。

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