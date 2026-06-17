網路瘋傳的「暈碳」到底要不要管？京都堂林冠良中醫師帶你看懂飯後昏沉

▲京都堂中醫林冠良醫師指出，偶爾飯後想睡是正常反應，但如果每天下午都嚴重昏沉，可能是脾胃發出的體質警訊。（圖／京都堂中醫提供，下同）

生活中心／綜合報導

午餐吃完，整個人像被拔掉插頭。如果這是你每天的日常，不只是「正常想睡」那麼簡單。京都堂中醫林冠良醫師指出，網路上說的「暈碳」，輕微的確實是正常生理反應，但嚴重到每天都影響工作，那可能要檢查一下你的脾胃運作是不是失衡了。

飯後昏沉到底正不正常？關鍵在程度

很多人每到下午就頭腦昏昏的又愛睏想睡，心裡總會嘀咕自己是不是身體出了問題，林冠良中醫師笑著解釋，「暈碳」其實不是正式的醫學名詞，而是形容飯後昏沉、疲倦、注意力下降的流行說法。

偶爾飯後覺得有點睏，醫學上叫做餐後嗜睡（food coma），跟飽餐後身體切換到休息與消化模式有關，是正常的生理反應。健康人的血糖不至於暴跌到危險值，但精緻澱粉引起的血糖快速波動確實會讓人不舒服。這種飯後的昏沉感，網路上常看到的形容叫「暈碳」。

如果你每天下午都昏沉到腦袋像糊在一起，這就不只是food coma了。林冠良中醫師解釋，中醫看這件事叫：脾主運化，負責把吃進去的食物轉化成氣血，輸送到全身。脾胃功能不夠力的時候，消化處理不過來，氣血送不上大腦，人就會沉、重、睏。「輕微的飯後倦意不用擔心，但如果每天都這樣，代表你的脾胃已經在超負荷運轉了。」

極端斷碳為什麼不是答案

遇到飯後昏沉，不少人第一反應是把澱粉當敵人。林冠良中醫師提醒：碳水化合物是脾胃化生氣血的重要原料，長期不吃等於切斷身體製造能量的來源——掉髮、皮膚暗沉、焦慮失眠都可能跟著來，恢復正常飲食後身體還會報復性囤脂。

「問題不在澱粉本身，在你的脾胃處理不了你給它的量和質。」

你不只是消化不動——胃熱濕阻才是暈碳的深層原因

林冠良中醫師指出，如果你是那種明明吃飽了還停不下來、對精緻澱粉和甜食有特別強烈渴望的人，在中醫我們稱這是胃火太旺。

「胃熱推著你吃過量，脾胃被灌爆了導致消化不良。」醫師解釋，長期吃太多精緻糖和精緻碳水，負責消化的中焦脾胃會過熱又堵住——該往上送給大腦的清氣上不去，反而變成濕氣和代謝廢物卡在中間。這就是中醫說的「胃熱濕阻」，也是你吃飽之後不是精神變好，反而整個人昏沉黏糊糊的原因。

在臨床上，胃熱濕阻型的人通常有幾個明顯特徵：

•嘴饞頻率：不只正餐吃多，餐跟餐之間也一直想找東西吃。

•舌舌苔厚膩：照鏡子伸出舌頭，舌苔又厚又膩，代表體內堆了代謝不掉的濕氣。

•口乾舌燥：經常覺得嘴巴很渴，偏好冰飲來消渴。

•排便困擾：可能便秘（胃熱偏盛時），也可能大便軟黏、黏在馬桶上沖不乾淨（濕氣偏重時），或兩者交替出現。

「有些人覺得自己吃得不多瘦不下來，可能是沒留意自己吃超過所需的量，抑或是體內的代謝節奏已經亂了，吃進去的東西沒辦法好好轉化，身體只好把熱量囤成脂肪。」林冠良中醫師說。

日常就能做的四件事

想改善飯後昏沉，林冠良中醫師給了幾個日常可以執行的方向：

一、菜肉先行、澱粉殿後：吃飯時先吃蔬菜和蛋白質，最後再吃澱粉。蛋白質和膳食纖維先墊胃，延緩胃排空速度，血糖上升的曲線會平穩很多，飯後昏沉自然減輕。

二、選對澱粉：用糙米、地瓜、燕麥、南瓜這類原型澱粉，取代精緻的麵包、乾麵和含糖飲料。給身體穩定、不暴衝的能量來源。

三、避免冰飲配餐：冰飲會讓脾胃的運化功能進一步下降，飯後昏沉更明顯。尤其胃熱濕阻型的人覺得冰飲解渴，但實際上是在給脾胃雪上加霜。

四、飯後走動十分鐘：不用劇烈運動，簡單走動就能幫助脾胃氣機流動，減輕飯後的沉重感。

在中醫調理方面，針對胃熱濕阻型的體質，林冠良中醫師表示，臨床上通常會從清胃熱、祛濕滯的方向入手，搭配調理脾胃運化功能，幫助身體恢復正常的代謝節奏。同時，營養師會根據個人體質提供飲食規劃，讓日常的吃法配合調理方向，從裡到外一起調整。

找出你的胖法，才能對症下藥

京都堂中醫的五型減重，就是先釐清屬於哪種肥胖。中醫師透過望聞問切，判斷你的體質屬於五型中的哪一型，再對症開方、搭配營養師一對一飲食建議，從體質根本介入。

林冠良中醫師說：「減重不需要跟澱粉搞絕交。把脾胃的火候調對、濕氣清掉，身體自己就知道怎麼回到該有的節奏。」

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林冠良 中醫師 擅長主治：

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