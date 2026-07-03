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逾9成考生水果吃不夠、情緒易波動　營養師點名「抗壓神隊友」為心理應援

▲考生在指考衝刺期，容易感到焦慮、疲勞感倍增，營養師建議多攝取「高營養密度」的原型食物，有助穩定心理防線。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

​​​​指考倒數衝刺！考生進入高壓備戰模式，常因焦慮、亂吃導致疲勞加劇、免疫力亮紅燈。想維持好狀態，營養師建議從早餐開始，加入像奇異果這類低GI、高營養密度的水果，補足腦力與體力。

▲▼奇異果。（圖／記者劉亮亨攝）

▲營養師李婉萍。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

面對大考壓力，許多考生常出現「情緒性進食」，營養師李婉萍提醒，若依賴高糖零食或提神飲料來紓壓，反而更容易讓血糖急遽上升，導致身體產生所謂的「飽睏」現象，可能造成身體發炎反應，讓人感到更加昏沉疲憊。

根據國健署調查，16至18歲學生每天吃足兩份水果的達成率僅4.2%，導致膳食纖維與維生素等關鍵營養素普遍攝取不足，而營養缺口正是情緒不穩的元兇。

▲逾9成高中生水果攝取不足。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲逾9成高中生水果攝取不足。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

想要穩住考場好心情，不能僅靠意志力硬撐，選對食物至關重要。李婉萍建議從早餐開始建立「高營養密度低GI」的飲食習慣。「高營養密度」代表食物熱量低且營養素種類多；「低GI」則能協助血糖穩定，避免大幅波動造成的昏沉。像奇異果、橘子、柳丁等都是不錯的選擇，其中奇異果本身裝有超過20種以上的營養素，包括維生素C、膳食纖維與多酚能產生協同作用，有助考生穩定心理防線。

▲▼奇異果。（圖／記者劉亮亨攝）

▲從早餐開始建立「高營養密度低GI」的飲食習慣，有助考生穩住考場好心情。

許多家長擔心孩子營養不足，會額外準備保健食品，不過李婉萍表示，透過原型食物攝取天然維生素C，在改善情緒困擾與提升活力上效果更顯著。她進一步說明，國際研究證實，來自奇異果的天然維生素C具有優越的生物利用率，能讓體內白血球等抗壓組織維持長時間的飽和狀態，是單一補充錠難以達到的天然協同保護。

此外，血漿中維生素C濃度與「認知表現」有直接關聯。維生素C不只抗氧化，還參與了神經傳遞物質的調節，能有效減緩疲勞感。

▲▼奇異果。（圖／記者劉亮亨攝）

▲奇異果除了維生素 C，更富含膳食纖維。

​​​穩住考場好心情​​不只要照顧大腦，腸道健康與壓力調節、情緒表現也有密切關聯。醫學界常提及「腸腦軸」（Gut-brain axis），表示腸道與大腦會互相影響。當腸胃負擔大時，往往會增加焦慮感。奇異果除了維生素C，更富含膳食纖維，能修復腸道屏障、培養益菌來強化免疫細胞的運作。

一日之計在於晨，從早餐開始「聰明吃」。每天加入一份高營養密度的水果，幫助考生穩定血糖與腦力，才能讓心理韌性、學習與應試上都有滿分表現。

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