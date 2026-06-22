你的肌肉正在無聲消失？遠離「鬆軟無力感」　營養師：挑對優質蛋白質是關鍵！

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你是不是也常把「好累、好懶、不想動」掛在嘴邊？日常生活中，許多人常覺得越睡越累、體力越來越差，明明昨晚沒有熬夜，整天卻依舊提不起勁、感覺整個人鬆鬆垮垮的。

事實上，這種持續性的疲憊感與身體鬆散，往往不只是單純的工作太累或初老現象，而是「肌肉流失速度超過生長速度」所發出的關鍵警訊。當體內的肌肉合成不足、流失過快時，身體就會缺乏足夠的支撐力，進而引發長期的體力下滑與無力感

常常覺得累？你可能已經開始「流失肌肉」但還不曉得！

很多人總以為缺乏肌肉是銀髮族才需要擔心的問題，這其實是普遍外食上班族的認知誤區。事實上，人體在過了 30 歲之後，體內的肌肉量與基礎肌力就會開始逐年無聲流失，這也是為什麼許多中壯年族群常覺得體力大不如前、身體鬆散提不起勁。

這種疲勞現象與肌肉流失有著直接的因果關聯：當體內肌肉流失，會直接導致肌肉量與基礎肌力雙雙下降，進而引發肌肉無力、容易疲勞與整體體力變差。 這種從內部流失所引起的無力感，正是導致日常行動力逐漸下滑的核心關鍵。

肌肉流失的跡象有哪些？你可能早就出現日常警訊

很多時候，身體的求救訊號並不明顯，而是隱藏在日常碎事中。如果日常生活中出現「走路速度變慢」、「坐下後起身變困難」或「握力下降」等現象，代表你的肌肉可能正在無聲消失。這種肌肉無力感若不予理會，長期下來將演變成影響生活品質的風險。請試著回想，最近的你是否出現過以下狀況：

• 超市採買後： 以前能輕鬆提起的兩大袋購物袋，現在走沒幾步就覺得手酸、手指握力明顯下降，甚至連轉開全新的瓶蓋都覺得費力，需要旁人代勞。

• 通勤路途上： 跟朋友出遊或趕捷運時，發現自己走路的速度似乎變慢了，總是被人群超越；面對捷運站的樓梯，走不到一半就感到雙腿沈重、爬起來格外吃力。

• 居家休息時： 坐在沙發一段時間後，起身變得困難，需要靠手支撐扶手才能站起；明明沒有熬夜，卻整天感覺疲憊感揮之不去。

肌肉無力的真正原因是什麼？不是老化肌肉流失，而是「蛋白質不夠」

為什麼蛋白質不足會導致肌肉流失？

這些具體、可感知的現象，並非單純的老化，也不是休息一晚就能解決的疲勞。紐崔萊營養師 陳品媛提醒，這些表面症狀其實都指向同一個核心問題——「肌肉合成不足」。由於蛋白質是肌肉合成與組織修復最核心的關鍵要素，且人體無法主動儲存蛋白質，當日常飲食攝取不足時，身體就會被迫分解肌肉來轉換能量。

當肌肉合成的速度跟不上消耗，支撐力就會逐漸鬆動。當日常動作開始變吃力，這正是身體發出的黃金警訊，提醒你該正視蛋白質的補充，為自己存好行動本錢。

為什麼現代人更容易陷於「隱性蛋白質不足」？

紐崔萊營養師 陳品媛指出，現代人的飲食結構與生活習慣，是導致體內原料不足的主因，特別是以下幾個核心因素，讓許多人不知不覺面臨危機：

1. 精緻外食比例高： 現代上班族雖然三餐吃得飽，但多數外食攝取的是過多澱粉與油脂，反而極度缺乏維持體力所需的優質蛋白質。

2. 節食或控制飲食吃太少： 許多族群為了追求體態而過度節食、極端控制飲食，在總熱量與食物攝取量嚴重不足的情況下，蛋白質的每日攝取量也跟著崩盤。

3. 女性蛋白質攝取普遍不足： 普遍女性常有飲食偏向蔬果、輕食的習慣，或是刻意避開肉類，導致每日實際攝取到的優質蛋白質往往遠低於身體基本所需。

4. 熟齡族群食慾下降、牙口不好： 隨著年齡增長，長輩常因食慾下滑、胃口變小，加上牙口不好、咀嚼困難而減少肉類的攝取。此外，年齡越大消化吸收率跟著下降，也會導致身體更缺蛋白質。

如何維持肌力、增強體力？先補對優質蛋白質才有效

補蛋白質不只是吃多，更要看身體是否能有效「吸收與利用」。對於身體組織修復來說，胺基酸的『品質』極為重要。陳品媛建議優先選擇 PDCAAS = 1（國際公認最高品質評分）的蛋白質來源，這代表該蛋白質能提供完整的9種必需胺基酸，且人體吸收利用率極佳。

營養師陳品媛補充，許多人擔心攝取過多蛋白質會造成身體負擔，或是受限於乳糖不耐症。針對這些族群，紐崔萊建議可以考慮選擇植物性蛋白質作為每日補充來源，具備低卡、無負擔的優勢，讓人不用因為擔心攝取太多熱量而煩惱，既能增強體力，又能告別疲憊感。

想維持行動力，一天要吃多少蛋白質才夠？

攝取蛋白質不能憑感覺，營養師建議依照個人體重與生活狀態來精準計算。以下為不同族群的每日建議攝取參考：

營養師提醒，除了「量」要補足，「質」的選擇更是決定吸收效率的關鍵。如果攝取的蛋白質品質不佳，補再多也只是徒增負擔。

外食族及忙碌上班族如何快速補充蛋白營養品？

對於生活忙碌每天外食，蛋白質不足，希望精準補充營養、又不希望增加過多熱量的族群，紐崔萊建議採用植物蛋白質是有效率的方式。透過大豆、豌豆、小麥、黑豆、藜麥等多元植物來源，能確保攝取到人體無法自行合成的 9 種必需胺基酸。

• 0膽固醇、0乳糖： 對於擔心攝取到額外負擔或有乳糖不耐困擾的人來說更友善。

• 低熱量： 低卡才不會因為攝取太多熱量而煩惱。

• 高品質： 達到 PDCAAS = 1 的國際最高品質標準，讓每一口補充都能有效轉化為行動力。

如何存好肌肉本：運動真的重要嗎？沒有蛋白質效果其實有限！

很多人問：「我有運動，為什麼身體還是感覺鬆鬆垮垮、沒有體力？」紐崔萊營養師 陳品媛提醒：想要維持結實的支撐力，單靠運動是不夠的。運動會刺激肌肉，而蛋白質「有助於組織的修復」，是維持結實與支撐力的關鍵，讓身體不再感覺鬆散。

蛋白質「有助於組織的修復」，是維持身體結實與支撐力的核心。若蛋白質攝取不足，運動反而可能讓肌肉感到疲勞而難以恢復，導致身體感覺更加鬆散無力。想要維持日常行動力與體力，請務注意最重要的前提：蛋白質足夠。蛋白質是肌肉生長的基石。唯有確保每日攝取足量的優質蛋白質，才能讓身體擁有修復與合成的資源。並進行阻力訓練、避免久坐，透過日常活動維持新陳代謝，與蛋白質補充形成互補。

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