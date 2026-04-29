3秒搞定8小時護理！北榮推「AI交班、招工讀生協助庶務」

▲北榮燒傷中心護理師蕭韜文示範AI交班。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

護理師是醫療環境重要人力，每日需面對繁瑣的紀錄和交班，如今在AI的發展下，可快速完成交接。台北榮總今年3月推出「AI護理交班及護理病程紀錄功能」，護理師只需一鍵啟動AI小幫手，就能「3秒淬鍊8小時護理」，確保病人動態的病情變化讓交班資訊零遺漏。

護理師在結束高強度的病人照護後，交班前還需費整理當班發生的重要資訊，包含統整護理評估、輸出入量（I/O）、管路與傷口狀況、追蹤各項檢查與檢驗報告，並紀錄會診與用藥成效，這項繁重的「紀錄與交班」任務，一直是臨床護理師的一大挑戰，更是新進人員最主要的壓力來源。

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北榮燒傷中心護理師蕭韜文指出，在正常情況下，護理師白班要面對6位病人，大小夜班則需要面對9～11位病人，每位病人都可能隨時按鈴，護理師就要和醫師討論評估，再進一步給藥等處置，一段時間後，還需要評估狀況是否改善，一次面對多位病人，其實還是會有一些負荷，且在交班時，還要回想過去8小時的內容。

對此，為減輕第一線護理師的工作負荷，北榮透過高速的「北榮腦」雲端運算功能，在3月正式上線全新「AI 護理交班及護理病程紀錄功能」，護理師只需一鍵啟動AI小幫手，就能完美實現「3秒淬鍊8小時護理」，完整掌握病情，AI終結交班與紀錄痛點。

北榮表示，系統能在短短3秒內，自動萃取8小時的醫療與護理照護精華，確保病人動態的病情變化讓交班資訊零遺漏，這項AI護理資訊發展將大幅減輕第一線護理師的負荷，讓省下的寶貴時間，轉化為對病人更優質的臨床照護。

另外，北榮也推動「契約部分工時實習護理制度（PNA）」，讓各臨床單位廣納在學護理系學生，以工讀生形式簽約，協助病房庶務工作（如病人送餐、取藥、文件遞送等）、整理護理站環境、補充耗材與庫存物品、病人資料整理、影印及資料登錄等行政庶務，同時也可在護理師指導下，協助病人基本生活照護（如翻身、協助進食等）。