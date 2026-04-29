降低「大腸癌之王」4成死亡風險 　雙標靶治療5月起納入健保

▲大腸癌雙標靶治療下周正式納入健保，陳自諒（左）、梁逸歆（右）醫師今於一場衛教活動宣布此好消息。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

一名40歲女性確診第4期大腸癌，治療後仍快速惡化，經基因檢測發現她帶有「BRAF V600E」突變，改用雙標靶藥物，成功穩定病情至今已逾1年；醫師說，以往治療帶此基因突變的個案相當棘手，堪稱遇上「大腸癌之王」，所幸雙標靶療法自下月起將納入健保，以後接受更精準、更有效治療的患者會愈來愈多。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長陳自諒表示，根據健保資料，國內的大腸癌在2023年新增約1.9萬例，其中2成確診時已為第4期，且部分患者即使接受治療仍會復發，故醫療團隊多以延長存活、控制病情為目標，但帶有特定基因型如BRAF V600E 的病人，多年來始終面臨療效有限的挑戰。

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不過，隨著精準醫療不斷發展，醫界近年研發出的雙標靶治療，相較早年的單標靶藥物，對於帶有BRAF V600E突變的大腸癌個案更具療效，試驗顯示，整體存活期可由5.9個月延長至9.3個月，死亡風險則降低近4成，為更多患者帶來希望。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元則說，在所有的轉移性大腸癌案例中，約5%至8%帶有BRAF V600E突變，而原本雙標靶治療需自費，負擔不小，自今年5月起納入健保給付後，符合條件者可於第2線治療使用，提升無病存活期及整體存活期。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆指出，這類患者腫瘤惡性度高、進展快速，過去整體存活時間多不超過15個月，且常出現腹膜轉移及腸阻塞，甚至連藥物都難以使用，不少案例只能無奈邁向「家破人亡」的結局，如今的雙標靶治療可有效阻斷腫瘤的訊號路徑，顯著延長個案與家人相處時間，成為重要的第2線選項。

梁逸歆也說，基因檢測為雙標靶治療的決策關鍵，且健保已於2024年12月起、將BRAF基因檢測納入給付，有助病人及早確認並用藥，如今此治療亦進入健保保護傘，在經濟方面粗估可為患者省下160萬元，大幅減輕家庭負擔。