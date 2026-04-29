三班護病比入法只修「醫院設置標準」　石崇良：年底前預告

▲衛福部長石崇良出席立法院衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為了解決醫院護理師血汗問題，賴清德總統曾承諾「三班護病比入法」，衛福部長石崇良今（29）日受訪說明最新進度，近期將成立「醫事人力優化研議推動小組」討論，原則上朝向從「醫療機構設置標準」去做修訂，推動也將是循序漸進，會有緩衝時間，實際上路時間則有待小組討論後決定；初步評估會於年底前預告。

媒體報導指出，賴總統親自致電石崇良要求積極處理護病比入法，更指石崇良今日將進行宣布，採不修母法《醫療法》，改從「醫療機構設置標準」中訂定，且訂有2年緩衝時間，預計118年正式實施。不過石崇良今日出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查《醫療法》修法草案，會前受訪被問及此事並未明確宣布時程。

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石崇良直言，從國外經驗來看，真正把三班護病比強制入法推行的國家地區並不多，美國與澳洲也僅有部分洲實施。經驗顯示，三班護病比如果有一個合適規範，確實對於病人安全、醫療品質，特別是護理的負荷感受度，那麼都有正面的影響、正面的效果，但是不可諱言的，也有造成一些關床效應、民眾等候時間延長。

石崇良說，台灣推動三班護病比，要讓護理人員有合理負荷，才能造成正向護理執業職場，讓護理人員回流、留任，但是在入法的同時，也要兼顧到避免造成太大的社會衝擊以及兼顧照顧強度不同的彈性。

石崇良說明，未來會組成一個推動的小組「醫事人力優化研議推動小組」來討論，原則上會朝向在《醫療法》授權法規－「醫療機構設置標準」裡面有關護理人力配置的條文，來做討論、修訂。

石崇良也強調，推動過程希望是逐步、漸進、有序的，會有緩衝的時間，讓護理人力不是一日補足，而是逐步到位，不要衝擊到醫院營運，反而造成關床，也不要衝擊到需要住院病人的需要，又兼顧護理人力的合理負荷。

至於相關時程，石崇良說，會由推動小組來共同討論。政府推動護理人力12項改革策略從114年實施到117年，4年投入275億元，讓護理人力逐步到位，目前實施一年多確實人力有增加，回到新冠疫情前的水準，不然疫情期間、過去幾年人力確實流失嚴重；目前還是需要一點時間，再觀察一下，討論如何規範及實施細節。

石崇良後續在回覆立委陳菁徽質詢指出，護病比入法衛福部一直都在評估，需要多聽各界聲音，所以會找相關團體討論，待有完整結論時才會修訂「醫療機構設置標準」，仍須依照法規的預告程序，一定在年底前完成。