女產後罕見全身型膿皰乾癬 　大林慈濟精準生物製劑療法見效

▲膿皰遍佈全身疼痛難眠，大林慈濟醫院精準治療助患者重拾生活品質 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一名34歲陳姓女士於第一胎產後不久，身上開始反覆出現大片紅疹與黃白色膿皰，病灶從腰部、腹部一路蔓延至四肢，坐下、站起來、穿衣服都會因摩擦而疼痛不已。因背部布滿膿皰，使她無法平躺或側睡，洗澡時水流觸及皮膚亦感到刺痛，病情持續一年多未見好轉，輾轉求醫後，來到大林慈濟醫院皮膚科求診。

大林慈濟醫院皮膚科林騰立醫師表示，病人初診時，全身大範圍密布黃白色膿皰，膿皰底部伴隨大片紅斑與脫屑。除皮膚症狀嚴重外，還有發燒、倦怠、關節疼痛等全身性不適，抽血檢查也顯示白血球、發炎指數及肝功能指數明顯升高。

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林醫師指出，該病人罹患「全身型膿皰乾癬」，此類乾癬較為罕見但相較尋常型乾癬風險更高。一般民眾熟知的尋常型乾癬，主要以紅色斑塊及銀白色脫屑為表現；而全身型膿皰乾癬則大量出現膿皰，伴隨全身發炎反應，嚴重時甚至可能損害肝腎功能，增加感染、敗血症、心血管疾病及代謝疾病風險，死亡率可達10%至15%。

林醫師表示，病人起初曾被誤診為濕疹合併感染，隨病情加劇才轉診至大林慈濟醫院。病人曾形容，膿皰遍布全身，衣服一旦摩擦患處猶如不斷被拍打般疼痛，甚至連抱抱年幼孩子都心存顧忌，擔心皮膚狀況會嚇到孩子或造成誤解。

膿皰型乾癬可能與感染、藥物及壓力等因素相關，尤其產後女性因荷爾蒙變化及壓力增加，更容易成為誘發疾病的重要因素。部分患者也呈現基因異常，尤其是介白質36（IL-36）相關基因突變。經基因檢測，患者帶有IL-36基因突變，代表其體質本就具有潛在體質，在產後壓力等誘因下如同身體內的開關被啟動，病情迅速惡化。

過去全身型膿皰乾癬常以口服A酸、免疫調節藥物及傳統生物製劑治療，但療效有限。A酸雖有助控制病情，卻因致畸胎風險高，育齡女性使用受限。隨著精準醫療的進展，針對IL-36發炎路徑的新型生物製劑已問世，有望帶來更有效且安全的治療選擇。

林騰立醫師指出，在確認此病人基因異常後，團隊成功協助申請精準生物製劑，經治療後病人紅疹與膿皰明顯減輕，發燒症狀消退，肝功能指數逐步恢復正常，生活品質大幅提升。林醫師提醒，若身體出現大量膿皰、紅腫脫屑，且伴隨發燒、疲倦、關節疼痛等全身症狀，應盡速就醫，避免延誤病情。特別是本身有乾癬病史者，如症狀突然改變或快速惡化，更須提高警覺，及早尋求專業診治。