婦吃飯卡胸多年　竟是罕見「食道弛緩不能症」

▲台北慈濟醫院胃腸肝膽科詹崴宇醫師。（圖／院方提供）

記者趙于婷／台北報導

60歲蕭女士多年來飽受進食後胸口悶脹、食物卡在胸口的不適所苦，症狀持續數年，就醫檢查發現食道末端出現典型「鳥嘴狀」狹窄，透過診斷工具確診為罕見的「食道弛緩不能症」。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科詹崴宇醫師指出，食道是有規律蠕動功能的肌肉組織，吞嚥時，食道體會產生由上而下的蠕動波，下食道括約肌會在食物抵達前自動放鬆，讓食物順利進入胃部，若出現吞嚥困難，原因大致可分為「構造性」與「功能性」，前者如食道癌、食道狹窄或嚴重胃食道逆流造成的纖維化；後者可能與食道肌肉收縮不協調、神經病變等有關。

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而「食道弛緩不能症」是一種食道神經肌肉功能障礙疾病，主要是神經退化致使食道壁內神經節細胞變性、減少，導致下食道括約肌持續緊閉，食物無法順利進入胃部的一種罕見疾病。

詹崴宇說，食道弛緩不能症台灣年平均發生率約為每十萬人1.64例，男女都有發生可能，易發生在年長者，常見症狀包括固體與液體皆有吞嚥困難、胸痛、胃酸逆流、飯後嘔吐及體重減輕等，若長期未接受治療，食道可能因食物堆積而嚴重擴張，形成不可逆的「巨大食道」，即使後續解除下端的出口梗阻，食道上方嚴重擴張卻已無法復原。

在檢查上，食道攝影及高解析度壓力檢測是臨床上食道弛緩不能症的標準檢查方式，詹崴宇說明，台灣近來引進新式診斷工具，可在病人麻醉狀態下，利用氣囊感測器測量食道的擴張性，正常情況下，食道應該像很有彈性的新氣球，只要稍微給點推力就能撐開，但如果食道的彈性變差了，即使氣囊在裡面用力推，食道也動彈不得，將導致食物下不去。

針對食道弛緩不能症的病患，治療重點在鬆開過緊的下食道括約肌，詹崴宇提醒，食道弛緩不能症目前無明確預防方式，若出現食物卡在胸口、喝水易嗆、飯後反流未消化食物或不明原因體重下降等情形，且症狀持續未改善，應及早尋求腸胃專科醫師評估，才能把握治療時機，避免食道永久性變形。