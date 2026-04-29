產後一牽孩子就漏尿遭婆婆誤會　決心治療失禁成功找回親子互動

▲女子產後開始會漏尿，甚至不敢和孩子牽手，經手術治療才改善。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

一名女性產後苦於漏尿，平常若稍用力，尿液就會滲出，導致她怯於和孩子互動，怕小孩活動起來，她手一拉，尿失禁又發作，但家人因此誤會她懶得帶孩子，讓她身心俱疲，最後決心就醫，經微創手術後，症狀已明顯改善；醫師說，目前治療成熟，有漏尿應積極面對，多可於短期恢復正常生活。

振興醫院婦產部主治醫師余堅忍提到，這名患者初次就診時，情緒已幾近崩潰，她自述是在生產後才會漏尿，而隨著孩子成長、活動增加，問題日益嚴重，只要牽著跑跳的小孩，她稍一用力，便會滲尿，導致她開始和孩子保持距離，不僅影響親子互動，也承受來自家庭的壓力，因為婆婆誤會她不想顧小孩，認為她懶散，連丈夫也難以理解，讓她備感辛苦。

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余堅忍指出，此類個案屬最常見的「用力型尿失禁」，約佔女性漏尿6成，患者咳嗽、大笑、跑步或提重物時，腹壓一上升，尿液便可能不自主流出，若感冒，症狀會更明顯，生活大受影響；除了用力型之外，門診亦常見尿急型、溢出型尿失禁，前者會有強烈尿意，尚未到廁所就滲尿，而後者則多因膀胱收縮力不足或尿道阻塞，使尿液累積過多後外溢，常見於骨盆腔手術後。另有混合型同時具備多種特徵。

針對用力型尿失禁的治療，余堅忍說，症狀輕微者可優先考慮口服藥，或接受陰道雷射治療，使陰道上皮拉緊、收縮，進而加強控制力；漏尿若已達中重度，則可選擇「尿道黏膜下填充注射手術」或「尿道吊帶微創手術」，可顯著強化尿道的支撐，減少漏尿發生。

余堅忍也說，前述個案接受微創手術治療後，恢復相當良好，已可獨自帶著孩子去動物園玩一整天，再也不必擔心漏尿。

對於日常保養，余堅忍建議，應規律進行凱格爾運動，強化骨盆底肌群，也可於醫師評估後補充雌激素，並維持良好排便習慣，以減輕骨盆底負擔；女性如有此困擾，切記大多數的尿失禁都可被妥善治療，應及早諮詢專科醫師，切勿忍耐。