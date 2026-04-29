哈佛研究「上午補眠」死亡風險飆1.3倍！　醫教3招護腦排毒

▲習慣在上午打盹的人，死亡風險比常人高。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

「醫師，我最近常常吃完早餐沒多久就想打盹…」、「爸爸最近撐不到中午就要躺下休息…」這些再平凡不過的補眠習慣，背後可能藏著奪命訊號！腦神經科醫師鄭淳予引述哈佛大學最新研究指出，白天過度補眠反映了潛在的健康惡化，研究更驚見習慣在「上午打盹」的人，死亡風險竟比一般人高出1.3倍。

鄭淳予醫師在粉專分享，2026年4月由哈佛醫學院發表於《JAMA Network Open》的研究，追蹤了1338位長者長達 8.3年。結果發現，白天的「補眠型態」與死亡率息息相關。研究數據顯示：

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小睡時間越久越危險：白天小睡時間每增加1小時，全因死亡風險增加13%。

次數越多風險越高：白天小睡時間每增加1小時，死亡風險增加7%。

上午補眠最致命：習慣在上午打盹的人，死亡風險比下午午睡者高出30%（即1.3倍）。

為什麼上午補眠風險特別高？鄭淳予醫師解釋，上午本該是生理時鐘最活躍、身體最清醒的時段，若此時感到極度嗜睡，往往代表日夜節律正遭受干擾，例如夜間睡眠品質下滑、睡眠呼吸中止、心血管問題或慢性發炎。她提醒：「上午打盹是身體在傳遞訊號，是潛在健康問題的生物標記，值得認真看待。」

許多人認為「晚上沒睡好，白天補回來就好」，但鄭淳予醫師坦言：「有些重要功能是補不回來的。」 她指出，大腦在夜間深層睡眠時，會透過如「大腦下水道」的類淋巴系統啟動清潔程序，負責沖刷代謝廢物與失智相關毒蛋白。由於白天小睡難以達到連續且深層的清潔效率，「夜眠才是大腦真正的修復清潔時段，白天小睡無法取代。」

為了不讓午睡打亂日夜節律，鄭淳予醫師在門診中常給予患者「3個技巧」：

第1招：夜眠才是真正主角

堅持夜間連續7～9小時的優質睡眠，勝過白天多次零碎補眠。醫師叮嚀：「不要過度依賴午睡來撐過一天。」

第2招：掌握30分鐘黃金原則

午睡應控制在20～30分鐘內，且建議選擇在下午1點～3點之間，這時段最不容易影響晚上入睡。睡太久反而會讓人越睡越累、頭腦昏沉。

第3招：曬晨光、遠離床

起床後曬太陽10～15分鐘，能有效穩定大腦深處的生理時鐘。此外，醫師建議「午睡不要躺床」，應把床留給晚上的深層睡眠。

鄭淳予醫師提醒，雖然這項研究屬於觀察性研究，不代表打盹會直接導致死亡，但它清楚地警示：「打盹型態可能反映潛在健康問題。」留意自己與家人的補眠型態，早一步察覺節律混亂，才是照顧身心的關鍵。