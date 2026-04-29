打鼾恐是中風警訊　醫示警「4致命共病」潛在元凶

▲醫師提醒，「鼾聲如雷」恐是身體發出的求救訊號。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「鼾聲如雷」恐是身體發出的求救訊號！醫師指出，長期打鼾的人約5成合併阻塞型睡眠呼吸中止症，隨著國人健康意識抬頭，因睡眠呼吸中止症來求診的病患逐年增加約3%。這種疾病最可怕之處在於夜間慢性缺氧，會導致血管內皮發炎，成為肥胖、糖尿病、高血壓及中風等「致命共病」的潛在元凶。

耳鼻喉科醫師張正勳指出，根據台灣睡眠醫學會調查，國人打鼾盛行率近7成，曾遇過一名中風患者，病發前已有長期打鼾、體重過重及三高等問題，卻誤以為打鼾是「睡得很沉」而未加理會，直到中風住院復健期間，因鼾聲過大干擾旁人，轉介至耳鼻喉科後才確診為「重度睡眠呼吸中止症」，經檢查後發現，該病患每小時呼吸停止次數高達30幾次，夜間血氧濃度甚至曾掉到70%。

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張正勳說，針對中度到重度睡眠呼吸中止症患者，正壓呼吸器是目前臨床常見的標準治療選擇方式，臨床上若患者因鼻塞或過敏導致戴不住呼吸器，合併使用藥物或透過鼻中膈彎曲矯正等手術來保持呼吸道通暢，能提升佩戴呼吸器的順從性。

對於輕度至中度且有明顯結構阻塞如扁桃腺過大的患者，則會優先考慮手術治療。此外，生活型態的改變也是關鍵，減輕 10%～20%的體重能顯著改善呼吸道阻塞，肥胖型病患經醫師評估可輔以藥物治療，成功減重後甚至有機會讓中重度患者轉為輕度。

張正勳提醒，若發現自己或家人有打呼、白天精神不濟等情況，建議盡速就醫、由醫師進行專業評估、進行居家睡眠檢測，若確定罹患睡眠呼吸中止症，臨床上常見正壓呼吸器治療方式，建議保持開放心態多方嘗試，同時配合體重管理、規律運動等生活型態調整，提升睡眠及生活品質。