情侶「硬度問題」看診　女友：他沒以前那麼硬了

▲醫師說，很多時候，男生會把硬度當成一種面子問題，而另一半往往是最先發現改變的那個人。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師黃維倫分享，最近診間來了一對情侶，起初是因為硬度問題來找他，但有趣的不是病況，而是雙方對這件事的認知落差，女生指男友「沒有以前那麼硬了」、「後面會慢慢變軟」。

黃維倫在「U and泌的鳥醫師．黃維倫」臉書發文，分享他當下和情侶對話：

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女生一坐下來開門見山：醫師，他最近狀況不太一樣。



（男生在旁邊笑了笑，不太想承認）



黃維倫：硬度大概怎麼樣？



男生：還可以啦。



女生淡淡補一句：但沒有以前那麼硬了。



黃維倫：可以維持到結束嗎？



男生：可以啊。



女生：但後面會慢慢變軟。

黃維倫指出，其實這種對話在門診很常見，很多時候，男生會把硬度當成一種面子問題；而另一半往往是最先發現改變的那個人，包含「頻率變低」或是「中途疲軟」的狀況。

▼醫師說，性從來不是一個人的感受。（示意圖／資料照）

黃維倫表示，美國性學研究曾指出，如果伴侶能一同參與評估，治療的接受度與效果通常會顯著提升，這不僅是生理上的數據恢復，更是伴侶關係的另一層意義，畢竟性從來不是一個人的感受。

黃維倫說，現在的醫療評估很全面，我們不只看硬度，更會檢視血液、代謝、荷爾蒙等等，甚至是長期累積的生活壓力，原因找到了，解決方案通常比想像中單純。

黃維倫提到，那天看完診，情侶一起走出診間，女生碎唸「就跟你說要早點來看吧」，這次男生笑著沒有反駁。

黃維倫指出，作為醫師，他看過太多人將性功能的減退，視為「必然的衰老」，而選擇忍耐或避而不談；但其實性愛品質是可以透過醫療科學評估，找回滿意的狀態，非常樂見大家願意放下避諱，邀請伴侶共同走進診間。