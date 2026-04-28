結紮「能降低卵巢癌風險？」　婦產科醫詳解！一票長知識了

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日好奇詢問，「結紮可以降低卵巢癌風險嗎？」對此，婦產科名醫蘇怡寧證實，這並非網路謠言，且是美國婦產科醫學會（ACOG）的官方訊息；但他也強調，不是鼓勵大眾盲目動刀，畢竟任何手術皆有風險，而是當女性在討論絕育選項時，「順便降低卵巢癌風險」確實是正確、經過科學驗證的觀點。

結紮能防癌？名醫證實：風險可降20%到30%

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面對網友的疑惑，蘇怡寧解釋，結紮過的女性卵巢癌風險確實會降低約20%到30%，這個數據是來自不同國家、追蹤超過百萬人的反覆驗證。

他將輸卵管比喻為高速公路，由於許多惡性卵巢癌的源頭其實是輸卵管末端，癌細胞出現後會「掉」到卵巢生根，結紮手術等於把公路切斷，讓致癌物、發炎物或子宮內膜碎片通通卡在半路，無法抵達卵巢。

切除比單純綁更有效！歐洲最新共識：風險最高降80%

蘇怡寧進一步指出，「切掉比綁起來更猛！」根據2026年歐洲婦科腫瘤學會的最新共識，若確定不再生育，完整切除輸卵管已成為首選方案。

傳統結紮能降低20%到30%風險，但「完整切除」降幅可達40%到80%。他也強調，切掉輸卵管並不會影響荷爾蒙，也不會導致更年期提早，卵巢仍會正常工作。

家族史要注意！帶有「BRCA基因突變」終生罹癌風險飆60%

針對具有家族病史的族群，蘇怡寧特別提醒，帶有BRCA1或BRCA2基因突變的人，終生卵巢癌風險是一般人的幾十倍，高達40%到60%。國際指引明確建議，這類族群在完成生育後，應直接進行預防性的輸卵管加卵巢切除；若擔心更年期提早，也可先將切除輸卵管作為過渡方案。

一票人長知識：好重要的資訊

對此，網友們紛紛回應，「感謝老師跟發問的同學」、「我又來學對老婆有用的知識了」、「太晚看到這篇」、「好重要的資訊，看完覺得可以先做基因檢測一下」。

最後，蘇怡寧也重申，「這篇的目的不是要鼓勵大家都去做結紮切除輸卵管，畢竟只要是手術就有風險，這還是必須跟醫師討論，只是當在討論絕育選項時，『順便降低卵巢癌風險』確實是正確的。」