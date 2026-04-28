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大陸傳新冠病毒「蟬變」　疾管署：慎防夏季疫情

▲▼疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠病毒新變種BA.3.2因其潛伏再現身特性有「蟬」的別名，近期有媒體報導「新冠病毒蟬變，中國多地醫院和殯儀館爆滿」。疾管署長羅一鈞今（28）日說明，根據中國官方資料，近期當地呼吸道疫情是多重病源流行，但新冠疫情處於低點，並非疫情主因；不過BA.3.2有較強免疫逃脫，不排除會引發夏季疫情，提醒民眾赴陸前可接種新冠疫苗。

羅一鈞今日主持疾管署疫情例行記者會，針對近期網路流傳有關新冠病毒蟬變的部分誇大訊息進行說明，中國秋冬疫情結束之後，確實還是有一波小春季呼吸道疫情，可是規模高度都明顯地低於冬季的這個情形，而且新冠病毒並不是主要病原體。

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羅一鈞指出，這波包含B流、副流感、RSV、鼻病毒等多重病源共同流行，但新冠不是主因，只是因為大家近來在關心BA.3.2可能導致免疫脫逃，造成傳播跟再度感染的風險，所以才被連想在一起。當然也不排除和往年一樣，夏季5到7月這段時間，可能中國或者全球各地，會再有一波夏季新冠疫情。

羅一鈞也提到，國內過去兩年夏季都有新冠疫情，去年高峰在6月中，前年則是7月初，所以5月底就必須密切觀察是否有上升跡象，目前沒有觀察到。

疾管署今年1月起限時放寬全民可以公費接種一劑新冠疫苗，羅一鈞今日宣布擴大接種再次延長至7月31日為止，以因應這一波可能引發的夏季新冠疫情。他說，疫苗有二個廠牌，Novavax部分目前庫存量較少一點，約16.5萬劑，效期至4月30日，所以之後會再採購1萬劑疫苗；莫德納則有73.8萬劑 ，且效期至10月1日。

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關鍵字： 新冠病毒 疫苗接種 夏季疫情 BA.3.2 疾管署

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