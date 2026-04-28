女吃小番茄害全身無力　醫揭「高鉀食物」釀禍：嚴重恐腎衰竭

▲若有腎病等健康問題，對於小番茄等高鉀食物需謹慎。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

台灣小番茄美味，容易一顆接一顆吃，卻可能潛藏危機。一名50來歲女性在追劇時愛吃零嘴，日前邊看邊吃小番茄，後感覺嚴重疲倦、全身無力，趕緊就醫檢查，發現血鉀明顯偏高，若嚴重恐心跳停止；醫師說，該女有慢性腎病，高血鉀風險較大，民眾有類似健康問題，對於小番茄、草莓、咖啡等高鉀食物須謹慎。

每年的5月1日是世界高血鉀日，台灣腎臟醫學會今舉辦衛教記者會，秘書長方德昭說，血鉀濃度一旦超過5 mmol/L就屬於高血鉀，可能同時傷害心臟與腎臟，但高血鉀常缺乏明顯症狀，卻可能迅速惡化為心律不整，甚至心跳驟停，若有慢性腎病或已進入洗腎階段，務必建立定期監測、及早治療的觀念。

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三軍總醫院腎臟科主治醫師林石化則說，高血鉀的突發性使患者常在急診、住院與門診間反覆就醫，甚至面臨緊急洗腎，不僅對高齡、多重慢性病族群造成沉重負擔，也會加劇醫療體系壓力，故高血鉀不應只在急性發作時處理，應納入長期穩定控制。

不過，要預防高血鉀發作，生活上常面臨挑戰。亞東醫院腎臟內科主治醫師楊如燁指出，其實這類病人平常須避開高鉀食物，所以旅遊時往往不能體驗各地美食，家族聚餐也常無法盡情享受，對於鉀含量偏高的天然食物如小番茄、奇異果、草莓、地瓜葉、香菇等都得注意，像前述女子雖自知有慢性腎病，但追劇過程容易忽略風險，一不小心就吃太多，也凸顯飲食管理沒想像中容易。

▲草莓、小番茄是相當常見的高鉀蔬果 。（圖／楊如燁醫師提供）

此外，某些常見的食品如茶、咖啡、魚湯、雞湯、藥膳等，其實也多屬高鉀，若自知有腎病，更需提高警覺。

林石化表示，不只慢性腎病及透析族群，心臟衰竭、糖尿病患者亦為高血鉀高危險群，加上部分藥物影響排鉀，更易發生異常；研究顯示，高血鉀會使心律不整風險增加59%，重度時心跳驟停風險上升9倍，腎臟衰竭風險更可達17倍，顯示其對心腎功能有重大衝擊。

▲咖啡、茶等飲品的鉀含量偏高 。（圖／楊如燁醫師提供）

方德昭說明，鉀離子正常範圍為3.5~5 mmol/L，一旦過高，可能出現手腳發麻、疲倦無力等症狀，易與其他病混淆，故有不少患者直到有嚴重併發症才被發現，也凸顯高血鉀的高風險。

楊如燁提醒，飲食控制對高血鉀管理很重要，但不宜過度限制，應在醫師、營養師評估下，調整高鉀食物攝取並搭配定期監測，並結合藥物治療及追蹤，才能降低急診、住院威脅。

▲醫界今呼籲民眾注意高血鉀風險 。（圖／記者邱俊吉攝）