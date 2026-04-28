新冠疫苗10月改新劑型「副作用減半」　羅一鈞估採購量下修

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內持續提供公費新冠疫苗，疾管署長羅一鈞今（28）日透露今年秋冬疫苗採購最新規劃，開打時間和往年一樣是10月1日，這次將引進最新版本，劑量更低，副作用減半，目前正在等待疫苗株確認後就會進行採購。至於採購量還需評估供應情形與民眾意願，但目前規劃會下修為250萬劑。

疾管署說明，截至今年4月26日，新冠疫苗累計接種約169.4萬人次，並已於今年4月7日起，提供65歲以上長者、55-64歲原住民及免疫不全患者等3類高風險族群再增加接種1劑，65歲以上長者接種率為第1劑20.9%，第2劑0.12%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因新冠疫情流行趨勢變化大，為防範夏季可能疫情，自今年1月1日起擴大提供滿6個月以上尚未接種之民眾接種之措施，將延長至今年7月31日，呼籲滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗民眾儘速接種新冠疫苗。

羅一鈞指出，秋冬將引進新的莫德納新冠疫苗，使用抗原劑量僅有原先的五分之一，臨床試驗顯示包含發燒、局部紅腫等副作用都下降50%，也就是說，新劑型會更加安全，更不會有副作用。

新劑型使用疫苗株目前還不確定，羅一鈞表示，到底選擇新的變異株BA.3.2，還是維持原本的JN.1，還有待世衛組織等國際組織確定，依照過去的期程約6月才會揭曉，確認之後就會進入採購作業，希望在8月底、9月初進貨到國內，完成檢驗封緘，10月1日如期開打。

至於採購數量還在評估，羅一鈞坦言，確實過去幾年採購新冠疫苗都有剩餘，還要看看民眾接種意願、國際接種建議是否有調整再來決定。但他也透露，去年疫苗採購300萬劑，今年應該會往下修，估計落在 250萬劑上下。

▲疾管署長羅一鈞。

此外，本週適逢世界免疫週，羅一鈞說明，目前政府已提供民眾14項疫苗，可預防18種傳染病，涵蓋兒童與成人需求。流感疫苗方面，今年接種量已達678.2萬劑創新高，115年將採購逾700萬劑，並首度導入約20萬劑免疫加強型疫苗，優先提供長照機構長者。

肺炎鏈球菌疫苗政策也同步優化，自1月15日起提供65歲以上長者等族群接種20價疫苗（PCV20），截至4月26日已接種9.3萬劑，接種率由32%提升至34%，預估年底可達40%。

在幼兒防護方面，政府已核定將輪狀病毒疫苗納入公費，預計116年上路；同時為提升接種服務，自3月起調升醫療院所接種處置費，6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾150元。