7年首見日本麻疹境外移入　疾管署提升旅遊疫情警示至第一級

▲疾管署防疫醫師林詠青說明麻疹個案與疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本麻疹疫情燒！疾病管制署今（28）日公布國內確認7年來首例日本境外移入麻疹病例，監測顯示日本麻疹病例創7年來新高，且由以東京都、神奈川縣、鹿兒島縣、愛知縣、千葉縣、琦玉縣為多，疾管署長羅一鈞宣布將日本麻疹旅遊疫情建議等級提升至第一級注意，民眾赴日要做好防範。

疾管署防疫醫師林詠青說明國內新增1例境外移入麻疹確定病例，個案為中部30多歲男性，沒有慢性病史，也沒有疫苗接種相關紀錄，今年4月上旬至日本名古屋等地旅遊，返國一星期之後出現40度高燒，中間幾度到急診、診所就醫，第四天臉部出疹且擴散到四肢再次就醫，經通報採檢確診。衛生單位目前匡列相關接觸者274人，預計監測至5月12日。

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羅一鈞指出，這也是國內從2019年以來首例來自日本的境外移入麻疹，代表日本最近的麻疹疫情確實是高於往年，疾管署已針對日本麻疹疫情提升列為「第一級：注意（Watch）」，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，日本疫情持續上升，今年迄4月15日累計報告299例，病例數創下7年來新高，分布以東京都、神奈川縣、鹿兒島縣、愛知縣、千葉縣、琦玉縣為多，第15周單周新增56例確定病例，個案主要在東京都、神奈川縣。

▲疾管署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

由於國人赴日仍多，羅一鈞表示，初步瞭解麻疹自費疫苗庫存充足，兩家廠牌總計有15萬劑可提供，如果是1966年以後出生的成人，可能有麻疹抗體下降情況，建議赴日前2至4周至旅遊醫學門診諮詢是否需要自費接種，或者抽血檢驗麻疹抗體。出國期間並應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩，以降低感染風險。

疾管署呼籲，如曾有流行地區旅遊史，返國3周內出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請務必戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。