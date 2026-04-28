快訊／30歲男遊名古屋染麻疹「接觸者匡列274人」　日本疫情續升

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（28）日公布國內新增1例境外移入麻疹確定病例，為中部30多歲男性，今年4月上旬曾至日本名古屋旅遊，返國後於4月16日出現發燒及咳嗽等症狀並多次就醫，4月20日出疹後再次就醫，經通報採檢確診。衛生單位目前匡列相關接觸者274人，預計監測至5月12日。

疾管署說明，我國今年累計9例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另7例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯及日本各1例。

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疾管署表示，全球麻疹疫情持續，亞洲如日本、印尼、印度、越南、馬來西亞、吉爾吉斯、孟加拉、及哈薩克等國持續出現病例。

日本疫情持續上升，今年迄4月15日累計報告299例，分布以東京都、神奈川縣、鹿兒島縣、愛知縣、千葉縣、埼玉縣為多，第15周單周新增56例確定病例，個案主要在東京都、神奈川縣；美洲墨西哥疫情嚴峻迄今已逾1萬例，瓜地馬拉疫情上升報告逾3,500例，美國報告逾1,700例；歐洲英國累積報告逾400例。

疾管署已針對孟加拉、印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等11國發布旅遊疫情建議等級第二級：警示（Alert），請民眾對當地採取加強防護；另日本、馬來西亞、美國及英國等34國列為第一級：注意（Watch），提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，麻疹傳染力非常強，可經空氣傳播，接種疫苗為預防麻疹最有效的方法，提醒民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗，另因經接種疫苗所產生的免疫力可能會隨時間而降低，建議1966年（含）以後出生的成人，近期如計畫前往麻疹流行地區，可於出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢醫師自費接種MMR疫苗。

孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。出國期間並應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩，以降低感染風險。

疾管署呼籲，如曾有流行地區旅遊史，返國3周內出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請務必戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。另如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施。

如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離，盡快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新台幣6至30萬元罰鍰。