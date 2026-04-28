她腎病5期洗腎「3年沒月經竟懷孕」　長庚跨科護胎順產

▲長庚醫院分享透析婦女順產。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

35歲的畢小姐是慢性腎病第5期，長期洗腎且因為尿毒症生理期中斷，長達3年沒有月經，但卻在去年底體重異常增加且腹部隆起看似腹水，護理師在透析過程發現微弱胎動，就醫檢查才驚覺已經懷孕5個月。然而透析婦女成功生產機率不到千分之一，經基隆長庚醫院跨科團隊的嚴密護航下，克服重度子癲前症與心肺衰竭風險，順利產下一名女嬰。

長庚醫療團隊今日舉辦記者會分享醫療成果，基隆長庚醫院婦產科主治醫師黃詩穎表示，畢小姐2021年因產後腎臟衰竭，確診慢性腎臟病第5期，便長期在基隆長庚接受治療，由於透析病患常因尿毒症導致生理期中斷，最終確認懷孕已經是21周，且胎兒發育正常。

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面對這份意外的禮物，畢小姐與先生堅定表達了保胎意願，基隆長庚醫療團隊隨即展開一場高難度的「跨科護胎」作戰。

為了讓胎兒在毒素濃度最低的環境中成長，基隆長庚腎臟科醫師陳奕廷表示，他們將原先一周3天的透析頻率調整為「每周6天、每日透析」，目標是將血中尿素氮維持在極低的理想數值。

另一方面，不像一般病患體重相對恆定，透析孕婦需隨著胎兒發育每周微增體重，護理團隊必須每天透過精密的理學檢查與血壓觀測，精準計算出羊水、寶寶與媽媽體液之間的平衡點，同時加倍補充水溶性維生素與鐵劑，確保寶寶擁有足夠的造血原料。

進入懷孕後期，挑戰更加艱鉅。黃詩穎指出，在追蹤過程中發現，畢小姐開始出現重度子癲前症的徵兆，不僅血壓攀升，甚至併發肺炎、肺水腫及心瓣膜脫垂等心肺危機。

醫療團隊迅速啟動跨專科會診，結合心臟科與胸腔科的力量穩定病情。懷孕31周時，為了確保母嬰安全，團隊果斷決定進行緊急剖腹生產。女嬰出生時僅1390公克，隨即由新生兒科醫師廖穗綾接手照護。

廖穗綾表示，首先要克服早產兒常見的呼吸窘迫與腸胃吸收問題，在醫護團隊全方位加護下，寶寶展現出強韌生命力，體重穩定成長，一個半月後便突破2200公克，順利達到出院標準。

陳奕廷指出，長期透析患者往往因生理機能受限而對生育不敢抱有期待，能懷孕並順利生產實屬罕見。據資料顯示，單胞胎的透析產婦在台灣一年大約僅有10到20例，若是透析或腎移植後懷上雙胞胎並順利生產更是罕見，先前國際有紀錄的成功案例僅約18例。

陳奕廷表示，這類個案屬於極高風險妊娠，過去因為技術限制，很容易發生自然流產，或是因為母體併發症如嚴重妊娠高血壓、毒血症、貧血或殘存腎功能急速惡化，而被迫提早終止妊娠（引產）。但現今，「順利生產」的機率已大幅提升，不再只有引產一途。這不僅考驗產婦的意志力，更極度仰賴腎臟科、婦產科與新生兒科的跨團隊緊密合作。