振興醫院揭心臟隱形殺手無感　瓣膜閉鎖不全研討會開放報名

▲心臟疾病常在日常中潛伏，例如長輩常見的「主動脈瓣膜閉鎖不全」若未早期發現，恐因心臟代償極限導致病況急轉直下，嚴重威脅生命與家庭圓滿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

許多健康危機往往埋藏在平靜的日常之下，心臟疾病尤其是最難以察覺的隱形殺手。心臟瓣膜的健康與否，關乎一個人生命能否持續搏動，然而主動脈瓣膜閉鎖不全的問題，早期幾乎沒有任何令人警覺的徵兆。患者可能在幾年的時間內，依然維持正常的工作與生活，誤以為偶爾的疲勞或喘氣只是單純體力下滑。就在這段「無感」的日子裡，心臟為了彌補瓣膜無法關緊，默默擴大體積來承擔超負荷的工作。直到某一天，長年的隱忍達到極限，病況可能在短時間內急轉直下，猝不及防的發作與惡化往往讓原本圓滿的家庭陷入困境。

為了讓民眾能更早洞察這份潛藏的危機，主動脈瓣膜健康的相關衛教資訊顯得至關重要。所謂的「主動脈瓣膜閉鎖不全」是指心臟的主動脈瓣關不緊，導致血液在心臟放鬆時倒流回左心室。這種情況常見於年長者，可能與瓣膜退化、先天瓣膜異常或過去感染有關。初期身體會透過讓心臟變大來代償，因此可能多年沒有明顯症狀。

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但隨著時間進展，可能出現喘、疲倦、心悸，甚至心臟衰竭，若是突然發生（如感染或主動脈剝離），則可能快速惡化、出現嚴重呼吸困難，需緊急處理。治療方面，輕度可定期追蹤，中重度則需考慮手術更換或修補瓣膜。近年也有「免開胸」的經導管治療方式，提供高風險患者另一種選擇。不少醫師也提醒，無論醫療科技如何更新，把握黃金時間早期發現並維持規律追蹤，才是守護心臟功能的重要關鍵。

為了讓民眾能更全面地掌握主動脈瓣膜疾病的防治資訊，並深入了解現代醫療的救治方法，振興醫院將於5月9日(六)上午9時至12時假振興醫院第二醫療大樓五樓國際會議廳舉辦「主動脈瓣膜閉鎖不全之最新進展研討會」。研討會豐富內容針對內外科最近的治療方式及進展提供專業見解，將由振興醫院魏崢院長、殷偉賢副院長、心臟醫學中心張忠毅主任、心臟血管內科曹殿萍主任、結構心臟病介入治療科李永在主任、肥厚心肌症治療中心陳怡誠主任等重量級專家作專題演講，希望能帶給民眾對主動脈瓣閉鎖不全有更深刻的了解。

研討會全程免費，有興趣的民眾請踴躍報名，報名可洽專線(02)28264400轉分機8077。