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台男平均長度曝！　醫揭「恥骨推量法」最準：每胖10kg視覺短1cm

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲下腹部的脂肪可能把「GG吞沒」，視覺上看起來變短了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

別再被網路流傳的「鄉民30公分」給騙了！泌尿科醫師蘇信豪直言，根據醫學統計，台灣男性完全勃起後的平均長度，大約落在11～13公分之間。 如果你總覺得自己的尺寸縮水而陷入焦慮，很可能是你量錯了！醫師強調，只要學會醫學標準的測量法，就能找回被肥肉藏起來的真實數據，而最天然有效的「陰莖增大術」，其實是減重和瘦肚子。

蘇信豪醫師在粉專分享，診間常有男性朋友抱怨自己變短，其實真正的長度可能只是被脂肪「吃掉了」。許多人為了數字雄偉，會選擇從陰囊側（下方）量，這在視覺上確實會偷吃步多出幾公分，但在醫學上，最精準的標準測量法稱為「恥骨推量法」，醫師也親授正確4步驟：

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1. 狀態準備：採站立姿勢，並呈現完全勃起狀態。

2. 測量位置：尺從陰莖「上方」（靠近肚子那一側）往下放。

3. 關鍵動作：尺的起點要稍微用力「推開肚子上的脂肪」，直到抵住底下的硬骨頭（恥骨）。

4. 最終數據：從恥骨一路量到龜頭最前端。這才是最真實、最準確的數據！

為何要強調推開脂肪？蘇信豪醫師說明，很多抱怨變短的男性，其實長度根本沒變，而是肚子變大了！當下腹與恥骨周圍脂肪變厚，就會像一座小山把根部包住，醫學上稱為「包埋式陰莖」（或隱藏式陰莖）。他更幽默分享泌尿科界的殘酷實話：「肚子每胖10公斤，小弟弟視覺上可能就短了1公分。」

蘇信豪醫師也提醒，比起追求那1、2公分的數字，硬度與持久度遠比長度更重要！ 只要功能正常、能與伴侶擁有滿意的關係，真的不需要被無謂的數字綁架。若真有功能上的困擾，尋求專業醫師協助找回自信，絕對比糾結長度更有意義。

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關鍵字： 泌尿科 蘇信豪醫師 測量 尺寸 生殖器 陰莖 增大術 脂肪

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