咖啡「喝錯時機」害鐵質流失！醫揭3大症狀：常覺得累也是

▲有日本醫師建議，女性應避免在餐前、餐後直接飲用咖啡。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

每天早上一杯咖啡是許多人的精神支柱，但如果「喝錯時間」，小心身體裡的鐵質流失光光！食安專家韋恩（楊世煒）引述日本內科與美容皮膚科醫師中島由美的說法指出，咖啡的飲用時機與鐵質吸收有直接關聯，尤其是每個月有月經報到的女性，若習慣在餐前、餐後喝咖啡，長期下來恐累積缺鐵風險。

韋恩在粉專引述中島由美醫師的觀點表示，關鍵在於咖啡中的「單寧」。單寧是一種常見於紅酒、茶、咖啡中的多酚，雖然具有抗氧化、緊實肌膚與預防慢性病的潛力，但它也會與「食物中的鐵質結合，阻礙鐵的吸收」。一旦結合，未被吸收的鐵質會直接排出體外，導致身體無法攝取足夠營養。

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中島由美醫師指出，女性本來就比男性更容易出現鐵質不足，若缺鐵常見的症狀包括「頭痛、心悸與容易疲倦」。為了愛喝咖啡的人，醫師也特別給出3個調整建議：

1. 錯開正餐時間

醫師建議，應避免在餐前或餐後立刻喝咖啡，透過與正餐時間錯開，能「減少單寧干擾鐵質吸收的機會」。此外，若有正在服用鐵劑者，也要注意在「服藥前後30分鐘內」應避免飲用咖啡。

2. 選擇「深焙咖啡」

烘焙時間較長的深焙咖啡，單寧含量往往較低，且咖啡因含量也相對較少。對於追求健康平衡的人來說，深焙咖啡整體對身體的負擔較小。

3. 溫和替代選項

對於容易心悸或睡眠受咖啡因影響的人，雖然低咖啡因或無咖啡因咖啡中單寧仍然存在，但能有效降低整體負擔，是不錯的溫和替代選項。