「白飯算原型食物」　醫揭肥胖關鍵：重點不是碳水本人

▲醫師說，你很少會看到單純白飯吃太多而肥胖的人。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

知名網紅醫師、YouTuber蒼藍鴿（本名吳其穎）表示，飯絕對算原型食物，當然選擇糙米飯、全穀飯更佳。營養師高敏敏也表示，白飯一直被部分妖魔化，白土司、蛋糕、餅乾、白麵條這些才是真的該少碰。

蒼藍鴿在臉書說，原型食物碳水一直都不是問題，你很少會看到單純白飯吃太多而肥胖的人；但精製加工碳水就是大問題，你會遇到一堆喜歡吃滷肉飯、炒飯、白醬義大利麵、拉麵、鍋貼水餃水煎包而過重的人。

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蒼藍鴿指出，重點真的不是碳水本人，而是精製加工碳水中的高油及添加糖，「白飯絕對算原型食物，當然選擇糙米飯、全穀飯更佳。」

▼營養師表示，白飯一直被部分妖魔化。（達志／示意圖）



高敏敏也曾在臉書表示，白飯一直被部分妖魔化，其實白飯熱量一碗頂多280卡左右，還有8g蛋白質欸，一天一定要有一餐吃白飯（一個拳頭的份量），晚餐再吃原型食物就好。

高敏敏指出，拿飯來做為一餐當中的主食，好處其實很多：

白飯當主食好處多

1、穩定血糖，不容易餓

2、提供飽足感，飯後不亂吃

3、幫助腸胃蠕動，排便更順暢

4、大腦熱量的主要來源，讓你更有精神

怎麼吃更健康？

1、白飯+糙米或胚芽米，營養更均衡！

2、一天至少一餐有白飯，一個拳頭大小剛剛好！

3、晚餐以原型食物為主，少吃加工食品。

別怕澱粉，怕的是精緻澱粉！

高敏敏強調，白土司、蛋糕、餅乾、白麵條…這些才是真的該少碰，健康飲食不是全戒，而是學會正確選擇！