「超商雞胸肉」關鍵成分！　營養師：別每天吃

▲雞肉含有豐富蛋白質。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

許多人健身會吃雞胸肉增肌減脂，但營養師蔡正亮提醒，超商賣的雞胸肉「是原型食物但經過調味加工」，重點要注意「鈉含量」。他建議，不要每天固定吃，一周吃3、4包可接受，但前提是「其他餐沒有特別重口味」。

蔡正亮27日在「蔡正亮營養師專欄教室」臉書表示，「健身神器」超商雞胸肉究竟算不算原型食物？這幾年「吃原型食物」變成一種共識，不少人在選擇食物時，會刻意避開加工品，也因為這樣，便利商店的雞胸肉，幾乎被很多人直接歸類成「安全、乾淨、可以放心吃」的選項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超商雞胸肉是「原型食物，但經調味加工」

蔡正亮指出，走進便利商店，冷藏櫃裡的雞胸肉很有吸引力，一整塊肉真空包裝，沒有油炸、沒有裹粉，甚至打開就可以直接吃，從外觀來看，它確實很接近「原型」，但其實我們別忽略了細節，就是成分標示。

蔡正亮說，翻到背面，答案就開始改變，你如果有仔細看過標示，大概都會看到鹽、糖、醬油粉、讓人眼花的複方調味料，有些甚至還會有食品添加物類別的品質改良劑，如保水或結著相關的成分。

蔡正亮提到，這時候要講一個比較現實的事，這已經不是單純的雞肉，所以到底算不算原型食物？比較精準的說法是「它是原型食物，但經過調味加工」；換句話說，本質是雞肉（原型），但實際吃進去的，是「被調整過的版本」，跟蒸地瓜、玉米或茶葉蛋這種幾乎沒有改變結構的食物，是不同的概念。

真正要看的重點：鈉含量

蔡正亮表示，雞胸肉確實是高蛋白的好選項，但我們忽略一個更關鍵的數字「鈉」，給你一個範例，一包雞胸肉約100-120克，鈉約600-800毫克，成人一日鈉含量最好不超過2400毫克，所以說一包雞胸肉大概就占掉25%-33%，這還沒算你吃其他的餐。

蔡正亮指出，也就是說，如果你早餐蛋餅，午餐便當，晚餐外食，再加一包雞胸肉，其實鈉很容易就超標。

那吃的頻率，到底怎麼抓才算合理？

蔡正亮說，一周3、4包都可以接受，這個前提是其他餐沒有特別重口味，沒有一直吃加工食品（例如滷味、湯麵、罐頭和泡麵這類）；如果你的生活是幾乎每天外食，常吃便當、麵食、湯品，口味偏重，那會建議再保守一點，一周2、3包比較ok。

蔡正亮提到，但如果你是幾乎每天一包，那你就不是在吃「原型」，而是在長期累積加工調味；與其糾結它算不算原型，不如看你怎麼選擇它，幾個簡單原則就好：

1、口味選擇往清淡走

原味、低鈉，比重口味好，閱讀營養標示是重要的技能喔。

2、不要每天固定吃

把它當備用，不是主食。

3、其他餐刻意降鹽

吃雞胸肉那餐，其他東西清淡一點。

4、蛋白質來源要輪替

可以自備雞蛋、豆腐、魚，分散高鈉風險。