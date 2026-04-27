爆油冠軍！「國民早餐」藏雙重陷阱　營養師：血糖劇烈波動

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一日之計在於晨，但你吃下的是活力還是滿滿的負擔？營養師楊斯涵今（27）日發文指出，台灣常見早餐潛藏「高精緻碳水」與「高隱藏油脂」雙重陷阱；其中「爆油冠軍」由傳統飯糰奪下，小小一顆熱量高達600大卡，脂肪量更相當於4.5份油脂，驚人熱量令人傻眼。

爆油冠軍竟是它！「1顆飯糰」油脂含量抵4.5匙油

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臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」指出，傳統飯糰內含吸滿炸油的「老油條」，搭配肉鬆與花生粉等高脂食材，不僅脂肪含量高達22g（4.5份油脂），碳水化合物也高達85g，極易造成血糖劇烈波動。

此外，豬肉蛋漢堡也以4.5份油脂並列排行榜第二，主因在於加工豬肉排含有大量絞肉肥肉，加上麵包塗滿的「美乃滋」抹醬，無疑是純純的熱量炸彈。

勾芡與煎台藏危機 鐵板麵、水煎包全是隱形地雷

許多人愛吃的鐵板麵雖無炸物，但蘑菇或黑胡椒醬汁多為「勾芡」製成，暗藏大量油脂與糖分。至於被誤認為清淡的蘿蔔糕與水煎包，楊斯涵提醒，水煎包的噴汁口感多來自「豬肉餡肥肉」，而蘿蔔糕除了表面油煎，內餡的油蔥酥與臘肉也都自帶油脂，兩片蘿蔔糕或一顆水煎包就含有約2.0份油脂。

營養師傳授自救3招：點餐「多說一句話」秒降熱量

想要在早餐店吃得健康，楊斯涵提出3點建議。首先是勇敢要求不抹沙拉醬或美乃滋，此舉可瞬間減少約45至70大卡的油脂熱量；其次是選擇里肌肉、燻雞或蔥蛋等，取代火腿、培根等加工肉品，不僅能獲得優質蛋白質，更能有效延長飽足感；最後是搭配無糖飲品，避開高糖分的冰紅茶、奶茶。

對此，網友們也紛紛直呼，「我很愛吃飯糰」、「這些都是我以前很愛吃的早餐，好喜歡這種熱熱的熱食，但已經改變不吃這些了」。