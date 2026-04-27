流感疫苗「沉澱混濁」查屬個案　醫勸常規接種：6成長者誤判風險

▲醫界專家今攜手呼籲民眾定期接種流感等4大呼吸道疾病疫苗。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

國內流感疫苗日前出現沉澱混濁事件，當時除下架回收，食藥署並啟動調查，今結果出爐，確認非系統性問題，後續將請專家審查相關報告；針對疫苗施打，醫師說，民眾觀念仍有落差，根據調查，近6成長者自認非高危險群，提醒該打的疫苗仍應依建議接種，方可降低重症風險。

對於流感疫苗出狀況，食藥署表示，新北市在今年3月26日通報「伏流感疫苗（批號AFLUA915AA）」出現沉澱混濁情形後，已要求GSK公司於4月26日前提交完整調查報告，業者則於4月23日送交；依目前調查結果，該批疫苗生產歷程及留樣檢驗紀錄均符合標準，研判為單一異常個案，並非生產線出現系統性問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署指出，事件發生後已第一時間要求暫停使用並回收該批疫苗，目前全台清查未發現其他同批號有異常狀況，後續將邀集專家進行會審，確認報告的科學性及嚴謹度，必要時要求補充說明，並持續監督相關處置。

除疫苗品質受關注，國人的疫苗接種觀念在今天也成為焦點。台灣家庭醫學醫學會、疾病管制署與台灣感染症醫學會今共同舉辦世界免疫周記者會，提出「2030全齡疫苗接種」目標，強調疫苗應成為各年齡層的保護傘。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，呼吸道疾病全年化，中壯年及慢性病族群感染後，可能引發全身性發炎反應，使原有疾病惡化，故疫苗應成為一生的健康策略，而非僅聚焦兒童時期。

台灣感染症醫學會理事長張峰義則提醒，呼吸道疾病可重複感染，每次感染都可能造成新的健康衝擊，甚至累積成長期負擔，特別是肺炎，已連續13年位居國人死因第3名，平均每30分鐘就有1人死亡，民眾須多注意。

針對慢性病，台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會主委吳至行說，研究顯示，糖尿病患者罹患肺炎的風險比一般人高出4倍，若病情嚴重到住院，心臟衰竭風險更可達4.36倍，國人不可不慎。

黃振國呼籲，流感、新冠、肺炎鏈球菌與呼吸道融合病毒等4大呼吸道疫苗，是建立全年防護的重要基礎，民眾應依年齡與健康狀況，與醫師討論接種規劃，才能減輕長期健康威脅。