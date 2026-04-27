姊妹不菸不酒「長期疲勞爆肝炎」　醫篩檢確診罕見自體免疫疾病

▲馬偕兒童醫院醫務部主任紀鑫（右）參與司馬庫斯診療，親切為部落孩童進行檢查。（圖／馬偕醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

新竹尖石後山醫療資源不足，不少居民仰賴定期篩檢才發現疾病，其中包括一對不菸不酒的姊妹，篩檢後雙雙確診罕見的「原發性膽汁性膽管炎」，透過治療及長期追蹤，病情一直控制穩定；馬偕醫院稱，投入偏鄉醫療多年，已支援新竹尖石後山25寒暑，日前再赴司馬庫斯服務近200人次，未來將持續照護偏鄉居民。

針對偏鄉篩檢中發現的特殊個案，馬偕消化科系主治醫師陳席軒指出，57歲的拉娃7年前苦於長期疲倦，雖無B肝、C肝病史，也不喝酒或抽菸，但黃疸指數偏高，且肝功能異常，膽固醇也過高，後進行腹部超音波，顯示肝臟已有慢性發炎變化，再進一步檢查，才確診為原發性膽汁性膽管炎。

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由於此症屬於自體免疫疾病，女性罹患率較高，且初期症狀不明顯，常被忽略，故馬偕醫療團隊再為其女性家人篩檢，結果發現37歲的妹妹罹患同樣疾病。目前姊妹皆於秀巒衛生室固定追蹤、規律服藥，生活維持正常。

陳席軒表示，原發性膽汁性膽管炎患者多僅感覺疲累或皮膚搔癢，不易早期發現，但若未治療，恐進展為肝硬化；近年透過B、C肝炎篩檢計畫及腹部超音波檢查，異常個案得以及早被發現並獲得治療，降低疾病惡化機率。

此外，馬偕醫院院長張文瀚指出，除肝炎篩檢外，馬偕亦導入遠距醫療及穿戴裝置監測，2019年起可進行心臟內科遠距會診，2021年擴展至眼科、耳鼻喉科、皮膚科等科別，近年更透過遠端腹部超音波強化肝病篩檢及追蹤，今年起秀巒衛生室遠距會診更擴大至不分科，提升醫療可近性。

張文瀚也說，馬偕自2001年承接山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS），並長期於秀巒衛生室派駐1名醫師及3名護理師，服務多個後山部落；透過在地深耕、醫療資源導入，城鄉差距已逐步縮小，期許能有更多偏鄉居民可獲得持續、穩定的醫療照護。