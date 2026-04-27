男氣喘「吸完整瓶藥」仍無效　醫插管救命：勿自行停用類固醇

▲氣喘病人即使暫無症狀，仍不可自行停藥。（圖／記者陳俊宏攝）

記者邱俊吉／台北報導

29歲的吳先生自幼有氣喘，成年後症狀減少，決定自行停用吸入性類固醇，改靠短效支氣管擴張劑救急，但日前發作，吸完整瓶仍無法呼吸，送醫已呼吸衰竭並陷入昏迷，經醫療團隊緊急插管、使用呼吸器搶救保命。醫師說，氣喘屬慢性發炎疾病，即使無症狀，仍須規律用藥，以免控制不佳、危及生命。

國泰醫院呼吸胸腔科主任吳錦桐表示，吳先生原本用藥控制穩定，後來症狀改善，加上擔心類固醇副作用，不再使用吸入性類固醇，改從藥局購買不含類固醇的短效支氣管擴張劑，原本控制得當，但隨著使用次數增加，效果逐漸變差，甚至幾天內便用掉整瓶，顯示氣喘控制已失衡。

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吳錦桐說明，氣喘不一定每天都有喘鳴或不適，但氣道可能長期處於慢性發炎狀態，若未持續控制，氣道結構可能逐漸改變，導致呼吸道阻塞、肺功能下降，呼吸系統日益脆弱，對外界刺激的耐受度降低。

此外，吳錦桐指出，「短效支氣管擴張劑過度使用」與「吸入性類固醇不足」是常見問題，要注意前者僅能暫時擴張氣管，無法改善氣道發炎，若長期依賴，反而可能使發炎惡化，增加急性發作及致命風險。

吳錦桐提醒，吸入性類固醇為氣管局部治療，劑量僅約口服類固醇的1/10甚至更少，與民眾擔憂的全身性副作用不同，故氣喘患者即使沒有症狀，仍不宜自行停藥；若一年內反覆咳嗽，或單次咳嗽持續2至3個月，應提高警覺並儘速就醫。