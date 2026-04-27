沒性行為…當兵「共用2物」衰染菜花！醫親揭職災：鼻孔裡也長

▲一名網友分享弟弟當兵時的同袍「無性行為卻染菜花」，原因出自共用毛巾、刮鬍刀。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

沒愛愛也會得菜花？有網友在Threads上發文求救，表示弟弟在當兵時，同梯弟兄竟然長了菜花，本以為菜花僅能透過性行為傳染，沒想到同袍間因為感情太好，互借毛巾、刮鬍刀而意外中鏢。其中一名苦主的女友甚至認定男友當兵期間在外嫖妓，氣得大鬧分手。對此，泌尿科醫師黃維倫留言揭露醫師們遇到的驚悚職災，藉此強調菜花極強傳染力。

開業泌尿科診所院長黃維倫留言透露，曾有醫師在為患者進行電燒菜花手術時，因為沒戴口罩，導致患者的組織碎屑隨著燒灼過程飛散，最後該名醫師的「鼻孔裡面竟然長菜花」。此外，還有一位前輩醫師習慣穿藍白拖開刀，某天竟發現自己的大拇趾趾甲旁邊冒出一顆菜花，推測應該是手術過程中的屑屑掉到腳上而導致傳染。

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「菜花傳染力超高的啊！」黃維倫指出，在臨床上，很多感染者自曝是單一性伴侶甚至沒有性伴侶，也因此遭受感染。正因為體認到病毒防不勝防，他透露診所內的員工都已經打滿9價疫苗來加強保護力。

黃維倫曾說明，菜花是由人類乳突病毒（HPV）感染所引起，是最常見的性傳染病之一。治療方式包括冷凍治療、電燒或局部塗藥。不過，他也坦言，即便清除表面的病灶，病毒仍可能潛藏於細胞中，雖然大多數的HPV感染可在2年內被免疫系統清除，但在部分患者身上可能潛伏更久，在免疫力下降時復發，讓患者十分困擾。

黃維倫進一步強調，生殖器疣是透過接觸傳染，而性行為做好安全措施是預防染病的不二法則，但即使戴好保險套，沒有包覆到的部位，如陰莖根部、陰囊等，一旦接觸到病毒仍可能中鏢。

要預防HPV感染，黃維倫表示，施打HPV疫苗有效，目前市面上常見的9價疫苗，除了可以預防子宮頸癌外，對於造成生殖器疣的第6型及第11型HPV也具有相當好的防護力。