台大、北榮護師「1年流失逾120人」　陳威明：進公立醫院像懲罰

▲衛福部醫福會今舉辦健康台灣成果發表會，與會者也點出公立醫院經營困境 。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

台股衝破4萬點，經濟發展大好，公立醫院經營卻面臨難題。在今舉辦的「健康台灣深耕計畫」成果發表會上，台北榮總院長陳威明直言，近年進公立醫院，「不是光榮，反而像懲罰」，壓力沉重下，人力流失嚴峻，台大醫院、台北榮總一年內離開的護理師合計超過120人，期許健康台灣的推動可留下更多人才。

衛福部醫福會今舉辦健康台灣第一階段成果發表會，從醫療環境改善、人才培育到智慧醫療導入等面向，展現部立醫院推動醫療轉型的成績。

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針對包含部立醫院在內的公立醫院處境，今與會的陳威明坦言，公立醫院長期扛著教學、研究與重症醫療等責任，「事情最多，壓力最大」，但資源及獎勵常跟不上，久了很難留住人。

陳威明也提到護理人力流失的現況，他說，許多公立醫院護理師滿55歲就離開，因為擔心若沒有走管理職，未來會更辛苦；據他了解，台大醫院最近一年有超過50名資深護理師離職，台北榮總則有76人，留不住這些經過歷練的人力，對於醫療照護、經驗傳承都會有影響。

對此困境，陳威明說，健康台灣計畫在留住人才的部分已展現初步成果，而公立醫院協會也預計在6月召開論壇，邀集中央及地方各單位討論對策，「大家一起讓公立醫能繼續撐下去」。

在健康台灣計畫改善職場方面，衛福部部立醫院除導入護理語音AI小幫手、電子紙床頭卡與智慧藥櫃等措施，有效減少文書負擔，草屯療養院的表現更成為焦點，其透過設立內科、精神科協作的「身心整合病房」共30床，有效分配2專科醫療資源，同時積極改善宿舍環境，並採取彈性工時，已成功降低護理離職率。

此外，健康台灣計畫在區域醫療整合的環節亦展現成果，例如恆春旅遊醫院，其整合南門、恆基等院資源，設立半島首間心導管室，使急性冠心症在地留置率，從原本掛零，一路提升到單月達72.5%，減少患者跨區轉送風險，對社區醫療有明顯助益。

衛福部表示，未來將持續推動智慧醫療及區域聯防，同時回應第一線人力需求，期許公立醫院的運作韌性及整體醫療品質都能再提升。