28歲男肝發炎！醫推吃「青花椰苗」4周降3成：其他都沒改

▲男子僅在飲食上增加攝取青花椰苗，肝發炎指數、血糖皆獲得正面改善。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

一名28歲男子長期受肝臟發炎與胰島素阻抗所苦，儘管已經嘗試各種藥物與生活調整，數值進步到一定程度後就「卡關」。家醫科醫師李思賢指出，該名患者GPT（肝發炎指數）一度接近100U/L，臨床高度懷疑為代謝相關脂肪肝。為了突破瓶頸且不增加身體負擔，醫師建議他每天嘗試攝取「25克青花椰苗」，沒想到僅僅4周，GPT竟大幅下降近3成。

家醫科醫師李思賢在粉專分享該起個案，該名男子肝臟發炎狀況嚴重，在可用的藥物都已用上的情況下，數值仍難以下降。醫師決定讓患者加上「青花椰苗」試試看，因為它是蘿蔔硫素含量極高的十字花科芽苗，「研究上對抗氧化路徑的活化有比較明確的證據」。

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李思賢醫師交代患者每天攝取25克，無論是打成汁或生吃皆可，且不設其他飲食限制，生活也不用因此失去彈性，就是每天多做這一件事，「其他什麼都沒改」。

驚人的變化發生在4周後。李思賢醫師觀察第2次抽血報告發現，患者的GPT從95U/L降至67U/L，降幅接近3成；空腹胰島素也從15.9降至12.1，降幅將近24%。醫師解釋，肝臟發炎與胰島素阻抗高度連動，雖然HbA1c（糖化血色素）維持在5.6%，血糖控制一樣好，但身體不需要那麼費力就做到，細胞變得比較聽胰島素的話。

此外，其他數據如三酸甘油酯也從128mg/dL降至115mg/dL，HDL（好膽固醇）則微升至42mg/dL。李思賢醫師認為，GPT與胰島素同步調降在機轉上相當合理，「肝臟脂肪減少會帶動胰島素阻抗改善，所以這次變化我不覺得全是巧合」。

不過李思賢醫師也強調，這僅屬單一個案觀察，雖然LDL（壞膽固醇）微升屬檢驗變異範圍，但仍會持續追蹤。他也直言，在藥物與生活型態都調整到極限後，「健康的食物絕對也是值得使用的工具之一」，未來將繼續觀察個案的後續變化。