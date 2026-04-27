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愛愛完急著洗澡？　醫揭「男女清潔關鍵」：大降感染機率

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲泌尿科醫師解答，若完事後覺得累，不必馬上洗澡，但清潔動作很重要。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在結束一場完美性愛後，你的下一步是躺在床上享受小倆口溫存時光，還是立刻衝浴室清潔？泌尿科醫師江佩璋指出，其實不必急著馬上洗澡，但事後的正確清潔確實重要。他針對男女構造提出不同清潔SOP，其中女性更被點名要在15分鐘內完成一個關鍵動作：排尿。

三總泌尿科醫師江佩璋在粉專的衛教影片中直言，性行為後「不必馬上洗澡」，如果深夜累了不必強迫自己，隔天再洗也可以。但針對男女清潔重點，他給出以下建議：

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● 男性：輕柔清洗包皮內側
醫師提醒，男生清潔重點在於包皮內側，建議以溫水輕柔沖洗，避免細菌滋生。重點在於不需使用肥皂或消毒水，以免造成不必要的刺激。

● 女性：15分鐘內排尿
對於女生，醫師建議在性行為後「10～15分鐘內排尿」，這能大幅降低尿道感染機率。清潔部分則以清水沖洗「外陰部」即可，陰道內部不需沖洗，避免破壞正常菌叢。

江佩璋醫師特別提醒，性行為後不要使用消毒液或含香精的濕紙巾擦拭，過度清潔反而會破壞皮膚保護層。若有使用保險套或潤滑劑，簡單清潔會更舒服，但切記把握「女生尿尿、男生洗包皮」的簡單習慣即可。

小便,大便,上廁所。（圖／達志／示意圖）

▲醫師建議，女性們愛愛後應排尿防止感染。（示意圖／達志）

開業泌尿科診所總院長戴槐青曾在粉專發文衛教，根據統計，女生感染尿道炎機率比男生高上許多，一般症狀包括尿道灼熱或刺痛感、頻尿、尿急，尿液變得混濁及血尿等。

戴槐青醫師指出，引發尿道炎的細菌通常由性行為傳播，若為異性性行為，在陰莖接觸過後，容易將女生陰道的細菌帶至尿道口，一旦未妥善清潔，即容易因為女生尿道相對較短而引發細菌感染，導致尿道炎。

想要預防，戴槐青醫師提醒，包括安全性行為、固定性伴侶等，皆可減少感染風險。另外，在親密行為後，也應妥善清潔，如廁後要「由前往後」擦拭，以及攝取足夠飲水量以稀釋尿液並協助排出細菌，是防止感染的不二法門。

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