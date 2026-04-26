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斷食不是善終　研究揭「每天1瓶點滴」最舒服

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲研究指出，安寧患者「每天1瓶點滴」可緩解不適。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

各界對「斷食善終」都有不同意見，台灣安寧緩和醫學學會指出，斷食不符合善終，強迫進食或勉強斷食，恐造成患者與家屬痛苦，且跨國研究證實，安寧患者「每天1瓶點滴」可緩解不適，也是最舒服的。

台灣安寧緩和醫學學會今舉辦「臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會，理事長程劭儀表示，末期患者在離世前一個月，很常會出現各器官功能衰退的「五大皆空」狀況，代謝會變慢、食慾會下降，也可能不用吃三餐，不過對於是否需要提供營養和水分，醫護也有不同看法，很多家屬也會要求替無法進食的患者打點滴。

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程劭儀說，台灣有不做餓死鬼的文化觀念，點滴代表的不只是提供營養支持，也代表患者的生命線，不過缺水也是臨終前的自然現象，但根據研究指出，每天給予安寧患者約250~500毫升點滴，有助緩解不適，且國外研究也證實，每天1瓶點滴是最舒適的善終，可提高安寧品質。

至於「斷食善終」的做法，程劭儀認為，這部分必須區分病人自主意願還是家屬要求，可先看患者是否簽署過預立醫療決定（AD）以及執行的醫護是否有接受過安寧訓練，且具備相關證照。

程劭儀強調，斷食不是自然死亡，是主動加速死亡進程為目標，這不符合善終定義，因此斷食、是否給予水分，必須由病人自主決定，目的是支持舒適度，不建議強迫飲食，也不應該勉強斷絕食物和水分。

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