肺癌手術挨轟浮濫　台大推精準技術：肺葉摘除不到1成

▲台灣的早期肺癌手術持續進化，摘除整片肺葉的患者愈來愈少。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

醫界日前有聲音質疑國內肺葉切除手術浮濫，並點名台大醫院多名肺癌專家為推手。對此，台大外科部主任陳晉興說，醫療團隊除已發展出電腦斷層結合染料定位的楔形、肺節切除術，傷害性、恢復期等表現亦優於傳統手術，近年更開創最先進「數位孿生」技術，使肺葉切除現僅佔整體肺癌手術不到1成。

國內近年加強推動肺部低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，也發現較多早期肺癌病例，卻有學者批評肺葉切除手術成長太快，有浮濫之嫌，台灣已成「肺葉切除王國」。面對相關質疑，陳晉興指出，近年肺癌手術明顯減少肺葉切除比例，日前發表於國際醫學期刊《Diagnostics》的新型肺節切除術成果，正可印證此方向。

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▲國內肺葉切除已進入亞肺葉切除時代。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

陳晉興說明，肺臟由肺葉組成，每個肺葉可再分為數個肺節，若早期肺癌腫瘤侷限於局部肺節，就不必切掉整個肺葉，精準切除該肺節即可，而台大在這方面於疫情前便已獲得國際肯定，近年再優化相關技術，對於長在肺節與肺節之間、位置較深，以往仍得損失整片肺葉的案例，現透過染料精準定位癌變區域再行切除的新型肺節切除術，仍有機會不必摘除肺葉。

▲以往處理長在2個肺節之間的腫瘤（Ａ）常須摘掉肺葉（Ｃ），新型肺節切除術（Ｂ）可縮減切除部位。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

針對相關術式改良，陳晉興說，研究回溯比較30對患者，新型肺節切除術的手術時間約102分鐘，短於肺葉切除的181分鐘，另前者包括胸管留置1至2天、住院3至4天、術後6個月同側肺容量減少10.4%、整體肺容量減少1.3%，均優於肺葉切除的2至3天、4至6天、減少20%、減少6.5%，且2組的5年存活率及無病存活率沒有差異，顯示新型肺節切除術對病人傷害較低，效果卻沒打折。

▲新型肺節切除術相較傳統術式有多項優勢。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

此外，陳晉興指出，台大肺癌團隊一直在追求更精準的手術，數位孿生技術即為最新成果，透過電腦斷層影像在數分鐘內重組出立體模型，並與患者身體位置重疊，使醫師猶如在導航系統輔助下操刀，切除病灶更準確；他也說，台灣目前在此領域居世界先驅地位，未來會愈做愈好。

對於肺葉濫切的質疑，陳晉興說，依健保資料統計，全國近年1年肺葉切除約4000例，並非外傳的2萬多例，而台大這幾年的肺葉切除更已不到整體肺癌手術10%，大多數早期個案都可透過肺節或更小範圍切除完成治療。

陳晉興也說，台大的肺癌精準治療備受國際矚目，他已受邀於5月前往瑞士日內瓦，將在世界衛生大會相關智慧醫療展示活動中進行演講，相信台灣的肺癌手術正朝對的方向走，將與團隊持續努力。