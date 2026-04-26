台灣安寧照護8成在醫院　衛福部加碼給付「在家善終」

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣推行「安寧照護」多年，但「在宅善終（Home Hospice Care）」仍需更積極推動。衛福部部長石崇良指出，根據統計，一年健保安寧照護大概服務10萬人次，其中有8成都是在醫院，今年也將提升安寧照護「論質計酬（P4P）」的獎勵制度，透過給付加成鼓勵醫療院所投入。

「善終」一直是大家關注議題，石崇良說，台灣臨終生命照護品質的成效良好，在亞洲排行第一、全球第三，是有史以來最好的成績，一年健保在安寧照護上大概服務10萬人次，其中癌症算是做得比較好，大概65%的癌症患者在死亡前一年有進入安寧，其餘還有努力空間。

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石崇良說明，安寧照護可以簡單分三類，包括「住院、安寧共照和居家安寧」，其中住院和共照都是在醫院，10萬人次中只有2萬多人次使用居家安寧，剩下的都是在醫院，所以還是希望積極推動居家安寧。

因此今年也推動「論質計酬（P4P）」，透過安寧給付調整，鼓勵民眾選擇，也鼓勵醫療人員投入。石崇良表示，分成「良、優、特優」三等級，分別加10％、20％和30％，加成的6成是給從事安寧團隊的人員，目前報名的團隊已經有100家醫療機構參與，會由醫策會和相關機構做後續評估。

至於一直都有爭議的「安樂死」，石崇良也坦言，這牽涉到生死權、生命權，但在刑法中，協助自殺是有罪的，這部分要先除罪化，才能做後續討論，但這不只涉及倫理議題，也牽涉到民眾對安樂死的理解程度，所以一直積極推動安寧緩和醫療，透過病人自主權法搭配安寧療護，這都是讓病人在生命最後一段路，免於過多痛苦，在自我意識選擇下尊嚴善終。