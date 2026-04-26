黃秋生拍片剁肝談脂肪肝　醫揭全身代謝異常警訊：改善靠3招

▲影帝黃秋生重拾屠刀剁肝宣導脂肪肝引發話題。（圖／翻攝自YouTube/台灣肝病醫療策進會-逆轉脂肪肝）



記者洪巧藍／台北報導

金馬影帝黃秋生「人肉叉燒包」形象深植人心，近來他重拾屠刀剁肝拍攝脂肪肝衛教影片，引發話題。而黃秋生先前受訪就曾透露自己有脂肪肝而開始降低飲酒頻率，醫師指出，脂肪肝不只是肝臟問題，也是全身代謝異常的警訊，與糖尿病發展高度相關，擺脫脂肪肝，建議可從斷糖、甩油、好眠三大方向著手。

黃秋生曾經在《Cofit x 宋晏仁醫師－初日醫學》影片中接受街訪談到健檢紅字項目，透露自己除了有脂肪肝問題，也有高血脂、高血壓、膽固醇過高等健檢紅字，因此開始好好運動、降低飲酒頻率，提醒民眾「小心肝」。而近日拍攝台灣肝病醫療策進會的脂肪肝衛教影片，因為手拿屠刀重現當年人肉叉燒包的場景，讓不少人直呼太有感。

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開業家醫科醫師李唐越指出，一項以35到60歲具脂肪肝、肝指數異常或代謝風險等 MASH 高風險的一般民眾所做的調查顯示，在知道自己已確診脂肪肝，或屬於脂肪肝高風險族群後，仍有近4成民眾不會就醫尋求協助；另有9成民眾認為靠「自行飲食控制或運動」即可改善，但實際達成明顯改善的比例僅約1成。

▲影帝黃秋生的脂肪肝宣導影片。（圖／翻攝自Youtube/台灣肝病醫療策進會-逆轉脂肪肝）

脂肪肝最棘手之處在於「無感」。許多民眾即使在健檢報告中發現脂肪肝，仍因沒有明顯不適而選擇忽視，直到併發症出現時，身體代謝往往已經失衡。

李唐越解釋，在肝臟脂肪堆積後，會引發胰島素阻抗，促使胰臟分泌更多胰島素；進一步造成脂肪堆積於胰臟，形成所謂的「脂肪胰」，影響胰島素分泌功能，最終導致血糖失控。

此外，脂肪肝並非胖子的專利。四肢纖細但體脂偏高的「泡芙型體態」，同樣屬於高風險族群。診間曾收治一名40多歲女性，四肢纖細，平時不自覺有體重問題，直到公司健檢發現脂肪肝，加上BMI達24，才至診所進一步檢查。經超音波評估為中重度脂肪肝，體脂率達35%，糖化血色素6.4%，已落在糖尿病前期臨界值，若未積極介入，後續發展為糖尿病的風險相當高。想要擺脫脂肪肝，李唐越建議可從3大方向著手：

1、斷糖： 減少攝取精緻碳水化合物（如甜點、餅乾、麵包）以及含有果糖的含糖飲料，避免糖分直接加重肝臟的負擔並轉化為脂肪。

2、積極減重： 研究顯示，體重減少3%至5%，即有機會改善脂肪肝。

3、良好睡眠： 肝臟是身體最大的代謝與解毒工廠，需要充足的時間休息修復。作息不正常或熬夜會讓肝臟無法修復，進而加重脂肪肝。

李唐越強調，多數人仍將脂肪肝歸因於「吃太油」，但臨床更常見的是「吃太甜」。若已合併血糖或血脂異常，建議及早由醫師評估整體代謝狀況。除可透過抽血檢測 FIB-4 指數，或利用肝臟彈性掃描（FibroScan）評估肝纖維化風險外，台灣主管機關今年2月已核准含 Semaglutide 成分藥物可用於代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）治療。