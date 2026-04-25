感染科、重症醫學科增列部定專科　石崇良：助掌握人力、給付調升

▲衛福部長石崇良出席2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會開幕式。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

衛福部正式核定「感染科」及「重症醫學科」增列為部定專科。衛福部長石崇良今（25）日表示，考量感染科醫師於新冠疫情期間扮演關鍵角色，加上未來還有新興傳染病威脅，專業應該獲肯定；重症專科範圍涵蓋內外兒科，照顧最困難的病人，角色非常重要，皆新增列入部定專科，未來衛福部更加可以掌握相關專業人力，健保給付也有望提升。

衛生福利部修正「專科醫師分科及甄審辦法」，將原本屬於次專科的感染科及重症醫學科，增列為部定專科，並將耳鼻喉科名稱修正成耳鼻喉頭頸外科。

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石崇良今日受訪表示，國內部定專科多年來沒有增加，昨日正式核定生效後，重症醫學科及感染科成為第24、25個部定專科。其中，感染科醫師在新冠疫情期間扮演關鍵角色，包含院內感控、協助疫調等，加上新興傳染病威脅，專業應獲認可。

至於重症醫學科，石崇良指出，該科涵蓋範圍廣，從內科、外科、兒科皆有，例如近期特別著重的腦中風血栓打通就是需要重症照顧，又有如外科的器官移植，最大問題不在手術本身，而是術後照顧，特別是對其他器官影響是最難照顧的，此時就得仰賴重症醫學。

他說，「重症醫學非常重要，但因為壓力大、挑戰大，近期相關人力進入有遇到瓶頸，有了部定專科的正式性認定，一方面可以掌握人力，相關健保支付也會有所不同。」

衛福部醫事司副司長劉玉菁日前曾解釋，過去「感染科」被視為「內科」的次專科，「重症醫學」則是跨科別的次專科，這些次專科的管理與認證多由各醫學會自行負責，國家無法強制要求登錄，也難以掌握確切的人力數據。

劉玉菁指出，改為部定專科之後，能精確統計全台有多少合格的感染科與重症專科醫師、實際執業人數、以及在全台各地的分佈情況，未來如果有發生新冠疫情等重大公衛事件，政府可做出更有效的資源調度與決策。