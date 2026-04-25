7歲童染水痘「肚子痛」併發腦炎　醫示警3件事：病毒攻擊內臟

▲醫師示警，水痘是一個會找破口的病毒。（示意圖／台北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

常見的水痘也可能隱藏危機，就有一名7歲男童感染後腹部劇烈疼痛，檢查發現病毒已經進入血液、攻擊內臟，最終引發腦炎。經過追查，男童先前服用類固醇，抑制了免疫系統的防禦力。醫師示警，水痘合併「腹痛」等於危險警訊，類固醇加上水痘是高風險組合，就診一定要告知，另外疫苗請打滿2劑。

「有些病，不是可怕！而是你以為它不可怕。」林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰近日在粉專分享上述病例，他進一步指出，當時是在負壓隔離室看到這位男童，媽媽焦急地說「弟弟他得水痘，可是一直喊肚子痛」，男童臉上、身上，是典型的水痘水泡，但表情不太對勁，「蜷縮著身體，額頭冒汗，痛到說不出完整的句子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳昌騰表示，安排後續檢驗，抽血結果出來的那一刻他愣了一下，因為男童的肝指數飆到異常高，胰臟酵素也高。「那不是單純水痘 ！！！那是病毒，已經進入血液，開始攻擊內臟——這是一種我們不常看到的型態：瀰漫性水痘感染。」

醫師追問病史發現，男童前幾天氣喘發作，吃了類固醇。吳昌騰說明，類固醇不是壞藥，它救過無數氣喘孩子，但在水痘潛伏期，它會做一件事，就是關掉免疫系統的防火牆，於是病毒不再被限制，開始蔓延，男童肝臟、胰臟以及肺都發炎，「我們最不想看到的發生了：水痘引起間質性肺炎、甚至是腦炎！於是孩子，被送進加護病房。」

吳昌騰指出，母親表示男童有打過疫苗，但只打了一劑，免疫力會隨時間下降，幾年後當病毒再次來襲，身體可能只剩下一點點記憶，這就是所謂的突破性感染，接種兩劑疫苗才是真正的保護。

所幸男童在加護病房待了將近兩週，最後健康出院。吳昌騰也藉此提醒，「水痘，不只是紅疹。它是一個會找破口的病毒。當免疫力下降、當判斷延誤、當我們以為『沒關係』——它就會進來。」

他說，有3件事一定記住，第一水痘合併「腹痛」等於危險警訊，這不是腸胃炎，是內臟感染；第二是類固醇加上水痘等於高風險組合，一定要讓醫師知道；第三是疫苗請打滿兩劑，因為數據顯示，接種疫苗後首年，每千人感染率僅1.6人，但在接種後第5年，風險顯著上升（每千人9人感染），到了第8年與第9年，感染率更分別飆升至20.4人與58.2人。