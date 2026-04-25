紙餐具含螢光劑會致癌？營養師揭風險：溫度、時間是關鍵

▲餐具在製作過程可能會加入螢光增白劑，是因為能讓餐具減少黃變的可能性。（圖／記者李佳蓉攝，示意圖）

文／好食課何瑄

菲律賓知名薯條品牌去年來台開店刮起炫風，吸引不少人大排長龍購買，但近期卻被食藥署檢驗出使用的紙碗有「螢光增白劑殘留」，公布為不合格名單，560公斤的數量在邊境遭到攔截，消息一出造成網友熱議。究竟螢光劑是什麼、對人體有無危害、誤食到會有什麼症狀、真的會致癌嗎？讓營養師來替大家解答螢光劑是否會影響食安健康！

解析一⟫螢光增白劑是什麼？

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螢光增白劑是具有「螢光性」的有機化合物，能夠吸收波長約340–380 nm左右的紫外光，再發出400–450 nm左右的藍光，讓材料在視覺上看起來更白更亮。

整理ㄧ⟫螢光增白劑用途

螢光增白劑有著能讓東西看起來更白、更新、更乾淨的效果，因此常被使用在衣物、紙張、洗衣精、包裝用紙上等等，能夠提升產品的外觀視覺吸引力與高品質的印象。

而餐具在製作過程可能會加入螢光增白劑，是因為能讓餐具減少黃變的可能性，讓白色或透明的材看起來更乾淨、色彩更鮮明，幫助提升餐具的外觀品質感。

解析二⟫餐具含有螢光增白劑會污染食物嗎？

整理一⟫螢光增白劑污染食物的可能性

許多人都疑惑，如果食物與含有螢光增白劑的餐具長時間接觸，會不會溶進食物中造成污染？其實溫度、接觸時間、與食物性質的不同，螢光增白劑附著在食物上的可能性也不同。

溫度：溫度越高越容易溶出。

時間：接觸時間越長，附著食物所累積的量就越多。

食物性質：含水、酸性食物讓親水性螢光劑更容易溶出；油脂反而比較不容易帶走螢光劑。

整理二⟫誤食螢光增白劑可能發生的症狀

目前關於螢光增白劑還有許多研究尚不充分，還沒有許多「食用」螢光增白劑所導致的症狀臨床案例紀錄。主要是直接或長時間高濃度接觸會引起一些急性症狀：

皮膚：紅腫、搔癢、刺激性皮膚炎、過敏性接觸性皮炎

眼睛：結膜充血、眼部刺激感

腸胃道：若大量攝入可能引起腸胃不適

呼吸道：吸入高濃度粉塵可能造成咳嗽、鼻咽不適

整理三⟫長期慢性接觸螢光增白劑可能發生的症狀

螢光增白劑在人體代謝速度較慢，可能會慢慢累積在體內，如果同時從衣物、洗衣粉、紙碗、塑膠餐具等各種管道長期接觸，理論上會增加肝臟的解毒負擔。

解析三⟫螢光增白劑會致癌嗎？

整理一⟫致癌證據不足

經常聽到有人說螢光劑有致癌風險，但其實目前科學界只有在部分動物實驗、體外細胞毒性試驗中，發現高濃度螢光增白劑有潛在基因毒性，對人體還沒有確定的致癌證據。目前常見紙品螢光增白劑也並未被列入國際癌症研究機構（IARC）的致癌物分級中。

整理二⟫台灣採「預防原則」規定不得檢出

因為螢光增白劑的完整毒理資料尚不充分，人體長期低劑量暴露的健康影響尚未完全釐清，所以在安全性未被充分證實之前，食藥署以「預防」方式，採取更嚴格的「零容忍」標準。

相較於美國、中國只要有多一層PE淋膜來阻隔螢光增白劑，測試確保不會溶出或轉移到食物就算合格；歐盟、德國只要使用特定的螢光增白劑，經過測試不超過上限0.3%，不會溶出或轉移食物也就能合格。

台灣則是依照《食品器具容器包裝衛生標準》，嚴格規範紙類食品包裝不得檢驗出螢光增白劑的，不論是否有特殊材質組隔，只要材質本身具有螢光增白劑就不合格。

解析四⟫如何選擇安全的食品餐具？

整理一⟫清楚標示「食品接觸用」和認證的產品

大家不用太擔心會在市面上使用到參有螢光增白劑的紙餐具，衛生局和食藥署一直以來都有持續抽查，近兩年也有查獲至少兩起違規進行回收。不過避免萬一，還是檢查後再使用最安心。

選購或使用外帶餐具時，要注意是否有標示「供食品接觸用途」、「食品級」或通過SGS、CNS等食品容器安全認證。雖然根據《食品器具容器包裝衛生標準》，目前台灣對於塑膠並沒有規定「不得含有螢光增白劑」，而是規定不得溶出出至食品。但包裝應該要標明材質名稱（例如PP、PE）、耐熱溫度以及「供重複使用」還是「供一次使用」。

整理二⟫不擅自使用非食品級紙張、容器接觸食物

不要用印刷紙、一般衛生紙、餐巾紙、報紙直接接觸熱食或盛裝湯品。

不要把外賣熱湯裝入薄紙碗後長時間放置，建議趁熱食用，避免超過30分鐘。

結語⟫

面對紙碗含有螢光增白劑的新聞，我們不必過度恐慌，也不能掉以輕心。雖然目前科學界對於螢光增白劑的致癌證據尚不充分，但在日常生活中還是要養成檢查餐具容器有無清楚標示與認證、遵守正確使用方式達到「預防性阻絕」，才是保護身體健康最安全的方法。