住家附近「綠色植物多」有利胎教　研究：寶寶長大注意力較佳

▲孕婦若住在綠色植物豐富的地方，對胎教可能大有幫助。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

懷孕期間住在哪，不只影響孕婦心情，也可能左右胎兒的腦部與神經發展。國內最新研究發現，孕婦居家鄰近的綠化程度愈高，孩子2至4歲的注意力問題相對較少，且此影響甚至高於小孩出生後親自置身綠意環境，這也凸顯幼兒的成長在媽媽腹中便已開始形塑，家長對於胎教可別輕忽。

這項研究由台北醫學大學公共衛生學院院長陳怡樺與團隊進行，她表示，針對生長發育，醫學界有「發展起源假說」，其假設人類早期發展過程的相關因素，例如孕婦居家環境等，與孩子健康息息相關，而過去研究多聚焦於孕期有害暴露如空污的負面效應，此研究則分析孕婦綠地暴露與兒童發展的相關性，以釐清「綠意」對腹中胎兒有無保護作用。

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陳怡樺說明，研究採用2017至2024年蒐集的408個家庭資料，並比較懷孕早期、中期、產後1個月及產後2至4年的狀況，同時納入孕期及出生後住家周遭植被等資料，結果顯示，孕婦住在綠色植物愈豐富的地方，孩子在2至4歲接受情緒、睡眠與注意力等發展評估時，其注意力相對較佳。

此外，研究還發現「綠色胎教」的益處，甚至大於小孩出生後所在環境植被的影響，更支持綠地是好胎教的重要環節。相關研究成果已於日前發表在國際知名醫學期刊《Environmental Research》。

▲研究發現孕婦居家環境綠化程度有助幼童注意力發展。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

針對研究發現，陳怡樺說，根據文獻，孕期壓力較大的母親，恐影響子女的額葉、顳葉等腦區結構與功能，及後續的認知、行為表現，而綠地暴露已知有助舒緩情緒，此研究則進一步印證孕婦經常性身處綠意環境，也可能為孩子帶來保護力。

為何胎兒出生後的環境綠化，影響性不如「綠色胎教」？陳怡樺認為，親自接觸綠地可降低空污傷害，也有助情緒放鬆，對神經發展具有正面效益，但與孕期影響的作用途徑不同，孕期透過母體生物、神經傳遞，好處可能更深遠。

根據此研究，陳怡樺建議，孕婦在身體狀況允許下，應適度增加接觸大自然的機會，即使無法住在綠地附近，也可多到公園散步、做森林浴，尤其在懷孕中期，不但有助母親心理健康，還可能一兼二顧、拉拔孩子的神經發育。