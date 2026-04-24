高齡產婦更要注意轉診安排　醫：產檢期間應至支援醫院建立資料

▲警政署長張榮興（中）今上午前往陳芊雯靈堂拈香致意。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

36歲女警陳芊雯在診所分娩，發生大出血後不治，各界均感惋惜，亦使高齡產婦的安危深受關注。醫師說，在診所生產本身並無問題，關鍵在於醫療支援體系是否完整，民眾應事先確認合作的後送醫院，並建議在產檢期間先到支援醫院看診1至2次建立資料，以利緊急狀況可迅速銜接處置，降低風險。

新光醫院婦產科主治醫師李維鈞表示，目前定義35歲以上即屬高齡產婦，34歲前生產相對穩定，但隨著年齡增加，併發症風險會上升，常見問題包括妊娠高血壓、子癲前症等，這些狀況都可能提高產後大出血機率；此外，高齡產婦產程較易不順，若真空吸引等醫療介入，也會增加出血風險。

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李維鈞指出，羊水栓塞雖亦為外界關切焦點，但屬相對罕見，整體以前述併發症較常見。隨著晚婚晚育趨勢，國內高齡產婦比例已超過3成，相關風險狀況在臨床上也愈來愈多。

▲國內高齡產婦比例已超過3成。（示意圖／CFP）

針對生產安全，李維鈞強調，診所生產絕非問題，但需具備完善轉診、後送機制，包括有無與醫院簽訂合作協議，確保緊急時能迅速轉送，而孕婦也應主動詢問診所的支援醫院是哪一家，並評估其轉診流程是否順暢，更建議在產檢期間可先至後送醫院看診1至2次，建立基本資料，當緊急狀況發生時，將可大幅縮短處理時間。

此外，生產後第一小時為關鍵觀察期，須密切監測生命徵象及出血情形，一旦出現異常，即應啟動轉診機制。

在日常管理方面，李維鈞建議，孕婦應提早掌握自身風險，包括控制血糖、血壓及體重，降低巨嬰與產傷機率，並應調整飲食、運動，有助減少併發症發生。

李維鈞指出，理想上雖建議及早生育，但在台灣現實條件下，高齡產婦現象不易改變，故提升風險意識、落實醫療準備更形重要，透過完整照護及轉診機制，仍可有效降低高齡伴隨的生產危機。